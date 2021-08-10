54 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Nicole Kidman, 15 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu mÃ¼zisyen Urban'Ä±n, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi seviÅŸme sahnelerine karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Kidman "Benim kocam da sanatÃ§Ä±, bu yÃ¼zden bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± anlÄ±yor. AyrÄ±ca bu konuda bana karÄ±ÅŸmaz" dedi.





'KOCAM BENÄ°M SETTE NE YAPTIÄžIMI BÄ°LMÄ°YOR'

ÃœnlÃ¼ oyuncu, kocasÄ± Keith Urban'Ä±n, ekranda ya da perdede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o sahnelerin, nihayetinde ÅŸovun bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu bildiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Kidman "Kocam Keith, benim sette ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± da Ã§ok fazla bilmiyor" diye konuÅŸtu.Â Nicole Kidman son olarak The Undoing adlÄ± dizide Hugh Grant ile Big Little Lies adlÄ± dizide de Alexander Skarsgard ile Ã¶nemli rolleri paylaÅŸÄ±yordu.



'BAÅžKA TÃœRLÃœ BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°'

Kidman ile Skarsgard, 2018'deki Emmy tÃ¶reninde herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir yakÄ±nlÄ±k sergilemiÅŸti. Birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸan Kidman ve Skarsgard, uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Kidman o dÃ¶nemde dizinin setinde rol gereÄŸi Ã§ok yoÄŸun anlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "AramÄ±zda gÃ¼ven ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸe dayalÄ± bir iletiÅŸim var. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Alexander ile farklÄ± tÃ¼rden bir iliÅŸkimiz var" diye konuÅŸmuÅŸtu.



ÅžÄ°DDET SAHNELERÄ° DAHA RAHATSIZ EDÄ°CÄ°

O dÃ¶nemde Skarsgard ile aralarÄ±nda gÃ¼vene dayanan baÅŸka tÃ¼r bir iliÅŸki olduÄŸunu belirten Kidman, kocasÄ± Keith Urban'Ä±n, dizideki seviÅŸme sahnelerinden deÄŸil, ÅŸiddet iÃ§eren sahnelerden rahatsÄ±z olduÄŸunu belirtmiÅŸti.Kidman "Keith diziyi seyrettiÄŸinde rahatsÄ±z oLdu. Ben rol gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atarken ya da aÄŸlarken sanki buna tepki gÃ¶stermesi gerekiyormuÅŸ gibi hissettiÄŸini anlattÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Â Ã‡ALIÅžMA PROGRAMINI AYARLIYORLAR

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Days of Thunder adlÄ± filmle Hollywood'daki kariyerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nemece giren Nicole Kidman, Tom Cruise ile olan ilk evliliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±ktan sonra Keith Urban ile evlenmiÅŸti. Kidman, tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir mÃ¼zisyen olan Keith Urban ile evlilik hayatÄ±yla ilgili de konuÅŸtu. Kidman, iki kÄ±zlarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Urban ile Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ±nÄ± ayarladÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.





Ä°KÄ° KIZ Ã‡OCUK ANNESÄ°

Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n ilk kÄ±zÄ± Sunday 13 yaÅŸÄ±nda. Ã‡iftin, ÅŸu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Faith dÃ¼nyaya geldiÄŸinde ise herkes ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kidman'Ä±n hamile olduÄŸunu kimse gÃ¶rmemiÅŸti. Sonradan Faith'in, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Â ELEÅžTÄ°RÄ° OKLARININ HEDEFÄ° OLMUÅžTU

Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliyken Isabella ve Connor adÄ±nda iki Ã§ocuk evlat edinmiÅŸti. Cruise ile Kidman 1990'da evlenip 2001'de boÅŸandÄ±. Åžu anda 28 yaÅŸÄ±nda olan Isabella ile 26 yaÅŸÄ±ndaki Connor ile Cruise'dan boÅŸandÄ±ktan sonra Ã§ok fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi Kidman. GÃ¼zel oyuncu, iki evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸuyla hiÃ§ ilgilenmediÄŸi iÃ§in Ã§ok eleÅŸtirilmiÅŸti. Fakat bu durumun, Tom Cruise'un iki Ã§ocuÄŸu, Scientology tarikatÄ±nÄ±n kurallarÄ±na gÃ¶re yetiÅŸtirmesinden ve Kidman'Ä±n da artÄ±k tarikatÄ±n Ã¼yesi olmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.



EN Ã‡OK BOTOKS YAPTIRAN ÃœNLÃœLERDENÂ

ABD doÄŸumlu AvustralyalÄ± yÄ±ldÄ±z Nicole Kidman, Hollywood'un en uzun kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±nÄ±yor. 1.80 cm boyundaki Kidman, sÄ±k sÄ±k yÃ¼zÃ¼ne estetik mÃ¼dahaleler yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de eleÅŸtiriliyor.





Ã‡OCUK YAÅžTA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDÄ°

1967 yÄ±lÄ±nda Honolulu'da dÃ¼nyaya gelen Nicole Kidman, biyokimyager olan babasÄ±nÄ±n iÅŸi nedeniyle 10 yaÅŸÄ±na kadar ABD ve Avustralya arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Sonra tÃ¼m aile Avustralya'ya taÅŸÄ±ndÄ±. 10 yaÅŸÄ±nda drama okuluna baÅŸlayan Kidman, 14 yaÅŸÄ±nda da bir yandan okurken bir yandan oyunculuk yapmaya baÅŸladÄ±.





Ä°LK EÅžÄ° TOM CRUISE

1983 yÄ±lÄ±nda Bush Christmas ile Avustralya'da profesyonelliÄŸe adÄ±m atan Kidman, Philip Noyce'un yÃ¶nettiÄŸi 1989 tarihli Dead Calm ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Bir yÄ±l sonra Tom Cruise ile birlikte Ã¶nemli rolleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Days of Thunder ise onun iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. ArdÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da film geldi. Kidman, Saatler (Hours) adlÄ± filmde Ã¼nlÃ¼ yazar Virginia Woolf'u canlandÄ±rarak En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu dalÄ±nda Oscar kazandÄ±. Kidman, Ã§ok sayÄ±da baÅŸarÄ±lÄ± ve yÃ¼ksek giÅŸe rekorlarÄ± elde eden filmlerde rol aldÄ±.

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