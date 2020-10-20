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Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Nez Aliyeva kimdir?

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Nez Aliyeva kimdir?
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Nez Aliyeva, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ayrılığının nedeni olarak gösterilmişti. Magazin gündemindeki haberler nedeniyle Nez Aliyeva’nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Nez Aliyeva kimdir?

Sinan Akçıl’ın Azerbaycanlı diyesityen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı iddia edildi. Nez Aliyeva, Sinan Akçıl’ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi.

 

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