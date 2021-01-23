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Haber Giriş: 23.01.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü

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Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü
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Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan Neslihan Atagül’ün yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

Neslihan Atagül'ün yerine ise Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

SON HALİ SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ
Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri oyuncudan yeni bir kare geldi.

Şu sıralar evinde dinlenen oyuncunun son hali, hayranlarını bir hayli üzdü.

DEĞİŞİM YÜZÜNE YANSIDI
Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün yaşadığı değişim, yüzüne yansıdı.

Neslihan Atagülün son hali sevenlerini üzdü

Neşeli gözükmeye çalışan Atagül’ün oldukça yorgun olduğu gözlendi.

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