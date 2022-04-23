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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk iddialarına yanıt

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Serra Arıtürk
Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan Serra Arıtürk iddialarına yanıt

Kadir Doğulu, 39’uncu yaşını eşi Neslihan Atagül’ün organize ettiği sürpriz partiyle kutladı.

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Önceki gece Fişekhane’deki Rupa adlı mekanda düzenlenen partiye çiftin arkadaşları katıldı. Atagül çıkışta “Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans” dedi.

Doğulu da “Canım bir sürpriz yapmış sağ olsun” diye konuştu.

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Kadir Doğulu’ya eski rol arkadaşı Serra Arıtürk’le dini nikâh kıydırdığı ve oyuncunun hamile olduğu iddiası da soruldu.

Kahkaha atan Doğulu, “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil, yapana sorun” dedi. 

Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan Serra Arıtürk iddialarına yanıt

NE OLMUŞTU?

‘Aşkın Tarifi’ dizisinde Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun gönlünü Arıtürk’e kaptırdığı iddiaları gündeme gelmişti. 

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Muhabirlerin ‘İhanet iddiaları var’ sorusuna cevap veren Doğulu, ‘Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim’ sözleriyle dedikoduları ti’ye aldı. Haberleri görünce ‘karıcığım seni aldatmışım’ dedim gülüp geçtik. açıklamasını yapmıştı. 

 Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada gündem olmuştu. Neslihan Atagül bu iddiaların üzerine 'Durun! Biraz güleceğim' mesajıyla bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan Serra Arıtürk iddialarına yanıt

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Serra Arıtürk

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