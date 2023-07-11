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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Öykü Karayel
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:55

7’nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Bodrum’da aşk tazeliyor.

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Ünlü çift önceki gün Torba’daki bir otelin plajında görüntülendi. Arkadaşlarıyla plaja gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu baş başa denizde keyif yaptı. (Umut ÜNVER)

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

YÜZMEYİ ÖĞRETTİ

 Çeşme’de tatil yapan Öykü Karayel önceki gün oğlu Roman’la denizde görüntülendi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

Ünlü oyuncu 2 yaşındaki oğluna yüzmeyi öğretti. Suyun soğuk olması nedeniyle oğlunun denizde fazla kalmasına müsaade etmeyen Öykü Karayel, Roman’ı plajın kafesine götürüp orada kuruladı. (Deniz BOY)

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SUUDİ PRENSES BODRUM'DA

Suudi Arabistan prensesi Ameerah Al Taweel, tatil için Bodrum’u tercih etti. Ameerah Al Taweel önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki Momo Beach’teki locasında objektife takıldı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

Mekâna öğle saatlerinde gelen Ameerah Al Twaeel ve 13 kişilik arkadaş grubu kiraladıkları locada gönlünce eğlendi. Ameerah Al Taweel, ‘happy hour’ partisine de katıldı. Taweel gün sonunda mekâna 220 bin TL hesap ödedi. (Umut ÜNVER)

ZEYNA GİBİSİN

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, Bali seyahatinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

Yürük son olarak bikinili pozlarını “İstanbul’un havası hemen şu anları özletti” notuyla beğeniye sundu. Ünlü isme, “Zeyna gibisin” yorumları yapıldı.

TEK BAŞINA

Tümer Metin, soluğu Alaçatı’daki evinde aldı. Eski futbolcu önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’da tek başına güneşlenirken görüntülendi.

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi

Metin’in sık sık telefon ile konuşması dikkat çekti. (Deniz BOY)

 

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Öykü Karayel

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