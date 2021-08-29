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Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Neşet Ertaş’ın ailesinden sonra bir tepki daha: Asla izin vermezdi

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Neşet Ertaş’ın ailesinden sonra bir tepki daha: Asla izin vermezdi

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını beyazperdeye aktarmaya hazırlanan yapımcı Mustafa Uslu’ya, ailesinin ardından bir tepki de biyografisini kaleme alan yazar Bayram Bilge Tokel’den geldi.

Yapımcı Mustafa Uslu’nun, Neşet Ertaş’ın hayatının anlatılacağı “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” filminin çekimlerinin ocak ayında start alacağının açıklamasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Neşet Ertaş’ın ailesinin film için “gereken tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır” açıklamasının ardından bir tepki de “Neşet Ertaş Kitabı”nın yazarı ve sanatçının yakın dostu Bayram Bilge Tokel’den geldi.
GÖZÜNÜ PARA
HIRSI BÜRÜMÜŞ
Tokel, Neşet Ertaş’ın, oğlu Hüseyin Ertaş’a hayatının film yapılmaması yönünde vasiyeti olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “Fakat gözünü para hırsı, şöhret hırsı ve yükselme hırsı bürüyen birileri için gün doğdu. Türküleri, yaşamı ve felsefesiyle hayatını halka, hakikate adayan bir büyük halk ozanı, bu değerleri hiçe sayan bir anlayışın elinde pazarlama figürüne dönüştürülmek isteniyor.”

Neşet Ertaş’ın ailesinden sonra bir tepki daha: Asla izin vermezdi

CAZİP TEKLİFLE GELDİ KABUL ETMEDİM
Bir açıklama yayınlayan Bayram Bilge Tokel, “Bu proje iki yıl önce Mustafa Uslu tarafından bana teklif edildi. ‘Neşet Ertaş Kitabı’na cazip bir telif ödeyerek güya kitabın filmini çekmek gibi bir hile-i şeriyye yapmak istedi. Kabul etmedim. Çünkü Neşet Ertaş’ın, kendi hayatının sinema filmi yapılmasına hiç sıcak bakmadığını biliyordum. Teklifler yapıldığını ve asla kabul etmediğini sık sık anlatırdı” dedi.

Neşet Ertaş’ın hayatı film oluyor
Neşet Ertaş’ın hayatı film oluyor

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