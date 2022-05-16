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26 Kasım 2010'da geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Onur Bayraktar doğum gününde unutulmadı.

Oyuncu Onur Bayraktar, henüz 31 yaşındayken 2010 yılının 26 Kasım günü, sahne aldığı Leyla’nın Evi isimli oyunun çıkışında Balat’taki evine giderken Üsküdar’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve 'Kapalı Çarşı' adlı dizide canlandırdığı ‘Timur’ karakteri ile tanınan Onur Bayraktar’ın vefatı sanatçı arkadaşlarını da derin üzüntüye boğmuştu.

Oyuncu arkadaşları, ölümünün üzerinden 12 yıl geçen Bayraktar’ı unutmadı. Doğa Rutkay ve Kaya Akkaya Instagram'dan Bayraktar’ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladılar.

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HER VEDA ERKEN VEDA!

Birlikte geçirdikleri son akşamın fotoğrafını paylaşan Rutkay duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Nereden bilebilirdim o akşam seni son kez gördüğümü?

Nasıl anlayabilirdim sana son kez böyle sarıldığımı?

Birlikte geçirdiğimiz onca güzel senelerden sonra, senden ayrı geçen seneler hep hatıralarımızı anmakla geçiyor…

Bir de o içten gülüşünü anımsamakla..

Bazen unutmamak için gözlerimi kapatıp, sesini hatırlamaya çalışıyorum.

Dostum, kardeşim, sahne arkadaşım…

Her veda erken veda.

Hele sana , her veda aynı acıyla boğazımda düğümleniyor…"

Kaya Akkaya ise, 'İyi ki doğdun Onur, iyi ki doğdun dostum... Bin cümle var boğazımda, sadece biri çıkıyor. Seni çok özledim.'

GURUR AYDOĞAN'IN ANNE ÖZLEMİ

Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat olan ve 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Oya Aydoğan aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu. Oya Aydoğan'ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Gurur Aydoğan, annesinin vefatının yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Annesi ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Gurur Aydoğan altına, 'Ne yazık ki zaman su gibi akıp geçiyor... Bugün sensiz 6 yıl. Mekanın cennet olsun Meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın' mesajını düştü.