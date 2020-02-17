Nerede o eski Hande? (Hande Yener)

Bunu ince ve uzun bacaklıların giymesi daha doğru.

Eskiden çok daha fit bir vücuda sahipti, yeniden kendisini spora vermiş olması sevindirici.

Spora dönüşü gibi eski müzik tarzına ve sahne kıyafetlerine dönerse bizden mutlusu olmaz sanırım.

Lakin eski Hande Yener’i çok özlüyoruz.





