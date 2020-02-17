Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:58,
Nerede o eski Hande? (Hande Yener)
Spor sonrası alışveriş yaparken yakalanan Hande Yener antrenmanda giymek için güzel bir renk uyumu yakalamış ama tayt fiziğine hiç uygun değil.
Bunu ince ve uzun bacaklıların giymesi daha doğru.
Eskiden çok daha fit bir vücuda sahipti, yeniden kendisini spora vermiş olması sevindirici.
Spora dönüşü gibi eski müzik tarzına ve sahne kıyafetlerine dönerse bizden mutlusu olmaz sanırım.
Lakin eski Hande Yener’i çok özlüyoruz.
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