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Haber Giriş: 15.05.2021 - 07:16 | Son Güncelleme:

Nebahat Çehre: Klasik anne rolünden bıktım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nebahat Çehre: Klasik anne rolünden bıktım

Uzun süredir ekrandan uzak olan Nebahat Çehre, anne rollerinden bıktığı için gelen teklifleri reddettiğini söyledi.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen usta oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Doktor kontrolüne geldiğini söyleyen Çehre, ekranda olmayı özlediğini belirtti ve şöyle dedi:

“Bana uyan tarzda rol çıkarsa ekrana döneceğim, yoksa bu şartlarda dönmeyi düşünmüyorum. Ben değişik karakter istiyorum. Klasik anne tipinden çıkmak istiyorum. Tabii anne yaşındayım ama o anlamda söylemiyorum. Bizim yaştaki kadınların toplumda ne kadar faydalı olan meslekleri var değil mi? Klasik evde oturan, gelini ile oğluna hâkimiyet kuran anneden artık bıktım. Sıra dışı roller istiyorum.”

Nebahat Çehre: Klasik anne rolünden bıktım

Çehre, son dönemde takipçisi çok olan isimlere dizilerde daha fazla rol verildiği konusuyla ilgili ise “Dizi ve sinema sektöründe yakışıklılığa ya da güzelliğe rağbet ediliyor. O zaman bütün kapılar açılıyor” dedi.

Nebahat Çehre: Klasik anne rolünden bıktım

Henüz tatil planı yapmadığını söyleyen Nebahat Çehre, “Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Benim yazlığım yok. En güzeli arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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