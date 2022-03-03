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Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

#Nazan Kesal#Ercan Kesal#Tanışma Hikayeleri
Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

NAZAN Kesal, Hakan Bilgin’in “Mekânın Sahibine Geldik” programına konuk oldu. Oyunculuk aşkından eşi Ercan Kesal’la tanışma hikâyelerine kadar samimi açıklamalar yapan oyuncu, “Çok asiydim, ailemi kışkırtmak hoşuma gidiyordu. Düğünlerde darbuka çalıp şarkı söylüyordum” dedi.

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Konservatuarı bitirdikten sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışan Kesal, eşiyle nasıl tanıştığını şöyle anlattı:

“Nurettin Öztuca, sürekli Ercan diye birinden bahsediyor. 1.5 ay dinledim, tanıştır bari dedim. Bir kış günü tanıştırdı; geldi kel bir kafa, üzerinde parka! Çıkmaya başladık ama o Sorbonne’a gitti, ben Diyarbakır’a. 9-10 yıl uzak ilişki yaşadık, 2005’te evlendik.”

İşte magazin dünyasının ünlü çiftlerinin birbirinden bilginç tanışma hikayeleri...

'EVLENMEK İSTİYORUM'

Şu sıralar Survivor'da ter döken Sercan Yıldırım, eşi Nihal Önel ile tanışma hikayesini katıldığı programda anlattı:

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

"Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim."

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'GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK'

Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”

'BİZİ ANNELERİMİZ TANIŞTIRDI'

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle adından söz ettiren profesör Canan Karatay katıldığı programda tanışma hikaylerini anlattı.

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

"Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" diye konuşan Karatay, "Bizi annelerimiz tanıştırdı" dedi.

'HER ŞEY BİR TELEFONLA BAŞLADI'

Yıl 1994... Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a telefon açtı ve iş teklifinde bulundu.

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

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Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluştular. Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra Onan'a evlenme teklif etti. Çift o günden bu yana iyi günde kötü günde birbirlerini hiç yalnız bırakmadı.

'BEN BU KIZI ARIYORUM'

Yasemin Özilhan ile eşinin tanışması da ilginç. Bir dönemin güzel oyuncusu tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı:

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

" İzzet bir dönem işleri için Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş.

Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz. Mayıstan ağustosa kadar arada sırada görüştük, İzzet sete gelmeye devam etti ve birlikte olmaya ağustosta başladık."

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Çift, 2011 yılında sade bir törenle evlendi.

'PLANLANMAMIŞ BİR BULUŞMAYDI'

Beren Saat ile nasıl tanıştığını Kenan Doğulu katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı:

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

"Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu. Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... "

DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dizi setinde tanıştı ve aşkları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

İkili birlikte rol aldıkları İlk Aşk dizisinin setinde birbirlerine aşık oldu. Çift, 2008 yılında evlendi.

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BİR GECEDE HAYATLARI DEĞİŞTİ

2001’de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı’yla bu yarışmada tanıştı.

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

Ama evlenme kararını hemen almadılar. Çift 4 yıllık bir beraberliğin ardından 2005'te nikah masasına oturdu.

YARIM SAATTE EVLİLİK KARARI

Tolga Çevik ve eşi Özge ile bir arkadaşlarının mekânında tanışmış. Tanıştıkları gün aynı masada oturup uzun uzun sohbet etmişler.

Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka

Ünlü oyuncunun anlattığına göre de sadece yarım saat sonra evlenmeye karar vermişler. Tolga Çevik bu durumu "İnsana öyle bir his geliyor" diye anlatmıştı bir röportajında.Çevik ile Cem Yılmaz'ın kardeşi olan Özge Çevik 2004 yılında evlendi.

 

 

 

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#Nazan Kesal#Ercan Kesal#Tanışma Hikayeleri

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