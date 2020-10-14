Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’nın evlilikleri krizde!
Oyuncu Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı’nın arası açıldı. Çift, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuştu. Olayın ardından küsen eşler, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
GEÇEN YIL DÜNYAEVİNE GİRDİLER
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlenen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arasına kara kedi girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.
İMALI MESAJ PAYLAŞTI
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan ünlü iş adamı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu. Güzel oyuncu ile eşinin bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu.
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