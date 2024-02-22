İhanet gözlerindeki ışığı söndürdü: Kendime başka bir isim bile seçtim... Kimsenin eğlencesi olmaya niyetim yok

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İşin ilginci bu ihanet daha önce yaşanmıştı ama yıldız da sonradan olayın farkına varmıştı. Elbette bütün gözler ünlü yıldıza ve kocasına yöneldi.

Yüzlerce iddia havalarda uçuşmaya başladı. Fakat ne yıldızdan ne de ihanet ettiği ileri sürülen kocasından bir ses çıktı...

Sonunda ünlü yıldız bir dergiye verdiği röportajda bu konu hakkında bir iki söz söyledi. Ama hemen belirtelim bunlar öyle hayranlarının merakını tamamen giderecek türden değil... Hatta tam tersine daha da merak uyandırıcı sözler sarf etti.

O EVLİLİK ASLINDA O KADAR DA MUTLU DEĞİLMİŞ

İhanete uğramasıyla gündemi meşgul eden bu ünlü Natalie Portman. Çocuk yaşından bu yana kamera karşısında olan Portman, 2012 yılında Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evlendi.

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Biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Portman, dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik yürütüyordu. Ama geçen yaz durumun öyle olmadığı görüldü.

Millepied, güzel oyuncuyu, yarı yaşındaki bir Fransız aktivist olan Camille Etienne ile aldatmıştı. Bunun duyulmasından sonra da milyonlarca kişi Natalie Portman'ı mercek altına aldı...

Kocasından boşanıp boşanmayacağı en çok merak edilen ayrıntıydı. Fakat Portman bu konuda tek kelime etmedi.

Ta ki Vanity Fair dergisinin 30'uncu geleneksel Hollywood sayısına verdiği röportaja kadar...

Ünlü oyuncu dergiyle konuşurken elbette kendisine Benjamin Millepied ile evliliğine dair sorular da geldi.

Ama görünüşe göre Portman, özel hayatıyla ilgili bu spekülasyonları körükleyip meraklıları eğlendirmekten yana değil. Bunu da açık açık söyledi zaten.

Portman, evliliğiyle ilgili aylardır süren bütün bu spekülasyonlara dayanmanın "korkunç" olduğunu söyledi.

"Bu korkunç... Ve benim bütün bunları beslemek gibi bir arzum yok" diye konuştu. Anlaşıldığına göre Natalie Portman, evliliği hakkında fazla konuşmamakta kararlı.

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Aslında bu, 13 yaşından bu yana sinema dünyasında olan Portman için şaşılacak bir durum değil. Çünkü hayatının hiçbir döneminde özel hayatına dair çok da doyurucu açıklamalar yapmadı, hiçbir iddiaya yanıt vermedi.

Güzel oyuncu röportajda, bu sektöre adım attığı ilk günden bu yana kamuoyunun algısı hakkında gayet bilinçli olduğunu söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok erken yaşlarda bu konuda korumacı davrandım. Hatta kendime başka bir isim bile seçtim. Bu, kimlikleri ayırmanın ilginç bir yoluydu. "

Bu noktada isim değiştirme konusuna biraz bakalım. Portman, aslında yıldızın gerçek soyadı değil, sinemada kullandığı.

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Yıldızın gerçek soyadı Hershlag. Fakat bu kolay akılda kalıcı olmadığı için sinemada Portman soyadını kullanmayı seçti daha kariyerinin ilk döneminde.

KARİYERİNDE GERÇEK SOYADINI KULLANMIYOR

Aslında bunun bir nedeni de varmış. Yıldız, bu takma soyadı sayesinde mesleğine ait dünya ile gerçek dünyasını ayrı tutuyor.

Bu konuda da Vanity Fair'e şunları söyledi güzel oyuncu: " Okulda biri bana Natalie Portman dese üzülürdüm. İnsanların beni okulda Natalie Hershlag olarak tanımasını istedim. Bu, yetişkinlik döneminde de kullanmaya çalıştığım bir kimlik ayrımıydı.... "

Fakat anlattığına göre bir yetişkin olup aile ve çocuk sahibi olunca bunun o kadar da iyi bir durum olmadığını fark etti.

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"Benden iki tane olmasının faydası bulunmadığını anladım" diye konuştu. Zaten belli bir noktadan sonra da kamuoyunun tanıdığı biri olarak her tür etkileşime açık olduğunu kabullendi.

EVLİLİĞİN NE DURUMDA OLDUĞU NET OLARAK BİLİNMİYOR

Görünüşe göre Portman, ne yapıp edip evliliğiyle ilgili söylentilere net bir yanıt vermemekte kararlı. Hatta kimse Portman ile Millepied'in boşanıp boşanmadığını bile bilmiyor.

Birkaç ay önce çiftin artık boşanma aşamasına geldiği ama iki çocuklarının zarar görmemesi için özel bir çaba harcadığı konuşuluyordu.

Bundan yine birkaç ay önce Portman'ın Paris'te yaşadığı eve röportaja giden bir muhabir orada Millepied'din hiçbir iz olmadığını, hatta iki çocukları 12 yaşındaki Aleph ve 6 yaşındaki Amalia'nın babalarından hiç söz etmediğini bir gözlem olarak aktarmıştı.

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Geçen yaz Voici dergisinin ileri sürdüğüne göre Benjamin Millepied , karısını 20'li yaşlarındaki Camille Etienne ile aldatmıştı. Sonradan bu yaptığının korkunç bir hata olduğunu fark etti ama yine de bu durumu kurtarmaya yetmedi konuşulanlara göre.

Bu arada Portman'ın da böyle aldatılmaktan dolayı, kocasının kendisini düşürdüğü bu durum nedeniyle büyük bir yıkım yaşadığı konuşuldu. Bir landan da iddialara göre çocuklarına bu karmaşık durumu belli etmemeye çalıştı. Hatta o dönemde bir yakını, Ok dergisine "Natalie gündüzleri her şey normalmiş gibi davranıyor. Ama gece olup onları uyutunca kendi hayatını düşünmeye başlıyor. Hatta gecelerini gözyaşı dökerek geçiriyor" diye konuşmuştu.