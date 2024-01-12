Kocası onu tam canevinden vurmuştu... İhanete uğradığı şehirden ayrılamadı

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Meraklıları, söz konusu ünlünün her hareketinden ayrı bir anlam çıkarır. Böylece söylentiler bir çığ gibi büyür de büyür. Hele işin içinde 'aşk ve ihanet' gibi kavramlar varsa olaylar iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

İşte bunun son örneklerinden biri yaşanıyor bir süredir... Sinema dünyasının bir ünlüsünün ihanete uğradığı iddiaları geçen yaz magazin gündemini çok işgal etmişti.

Sonra bu ünlü ve sadakatsiz olduğu ileri sürülen kocası birkaç kez birlikte görüntülendi. Ama ne söylentiler bitti ne de çiftten net bir açıklama geldi.

Üstelik bu ünlü oyuncu evlilik yüzüğünü parmağından çıkarmıştı bile. İşte şimdi bu konuda yeni bir gelişme oldu.

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İHANET EVLİLİĞİ FENA SARSTI

"Geçen yazın en çok konuşulan ihanet olayı" denildiğinde birçok kişinin aklına Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied geldi muhtemelen. Aslında olay önceki yıl gerçekleşmişti ama dışarıya sızması geçen yaz aylarında oldu.

İddialara göre 42 yaşındaki Portman, 11 yıllık kocası ve iki çocuğunun babası Benjamin Millepied tarafından aldatılmıştı. Hem de yarı yaşındaki bir Fransız aktivist Camille Etienne ile.

Millepied ile Etienne, Portman'ın kocasının Paris'teki ofisine girip çıkarken de objektiflere yakalanmıştı üstelik.

Yine iddialara bakılırsa Millepied bu yaptığını kabullendi. Hatta Natalie'yi aldatarak korkunç bir hata yaptığını itiraf bile etti.

NE KARAR VERDİKLERİNİ AÇIKLAMADILAR

İşte bu noktadan sonra sorulan soru Portman ile Millepied'in iki çocuklu evliliğinin geleceğiydi. Portman ne yapacaktı? Kocasını affedecek miydi yoksa evlilik bitiyor muydu?

İşte bu konularda Portman gayet ağzı sıkı davrandı. Tek kelime etmedi. Ama birçok etkinlikte de evlilik yüzüğünü parmağından çıkardığı görüldü.

Portman geçen hafta yapılan Altın Küre törenine de yalnız başına katıldı. Oysa mutlu günlerinde ona hep kocası Benjamin Millepied eşlik ederdi. İkisi de kırmızı halıda mutluluk tablosu sergilerdi.

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Ama bu kez pırıltılı elbisesi içinde Natalie Portman yalnızdı. Tabii ki herkes parmağına baktı...Ve yine evlilik yüzüğünün yerinde yeller esiyordu.

Bu durum da akıllara uzun süredir konuşulmayan o soruyu getirdi: "Natalie Portman ile Benjamin Millepied sessiz sedasız boşandı mı?"

İHANETE UĞRADIĞI ŞEHİRDE YAŞIYOR

Bu sorunun nedeni de sadece Portman'ın Altın Küre törenine yalnız katılması değil elbette. Törenden önce ünlü oyuncuyla bir röportaj yapan WSJ Magazine muhabirinin tanık oldukları olaya yeni bir boyut getirdi. Buna göre Portman, aslında kocasının memleketi olan Paris'te yaşıyor.

Natalie Portman ile iki çocuğu 12 yaşındaki Aleph ve 6 yaşındaki Amalia ile birlikte yaşadığı bu evde röportaj yaptı muhabir.

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Ama tanık olduğuna göre ne Portman ne de çocukları Benjamin Millepied'den söz etti. Portman ve iki çocuğu bu evde kiminle yaşadıkları konusuna Millepied'i hiç dahil etmediler.

İşte ünlü oyuncuyla röportaj yapan muhabirin bu tanıklığı da çiftin sessiz sedasız boşandığı ya da en azından artık ayrı yaşadıklarını iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

GECELERİ AĞLAYARAK UYUDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Natalie Portman'ın eşi Benjamin Millepied tarafından aldatıldığı iddialarını ilk olarak Voici dergisi ortaya attı.

Buna göre Millepied, 25 yaşındaki Camille Etienne ile kaçamak bir ilişki yaşamıştı. Her ne kadar bu ilişki kısa sürse de evliliği sarsmaya yetmişti.

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O zamandan beri de Portman ne yapacağını bilemiyordu. Kocasını affetmekle evliliği bitirmek arasında kararsızdı.

Bu arada Portman'ın yaşadığı ikilem oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak basına da yansıdı. Buna göre kararsızlık Portman'ı zorluyordu.

Gün içinde çocuklarına üzüntüsünü belli etmemek için elinden geleni yapsa da gece yalnız kaldığında düşünceler sarıyordu. Hatta iddialara göre ağlayarak uykuya dalıyordu.

KOCASININ YARATTIĞI DURUMA ÇOK ÖFKELENDİ

Bazı iddialara göre Portman kocasını affetmişti. Ama geçen ağustos ayında Us Weekly'nin ileri sürdüğüne göre çift ayrılmıştı.

Aldatmanın ortaya çıkmasından sonra evliliği kurtarmak için ellerinden geleni yapsalar da sonunda bunun olamayacağını görmüşlerdi.

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Bir başka söylentiye göre de Portman, kocasının ihanet ederek kendisini düşürdüğü durumdan nefret ediyordu. Tekrar kocasını affedip sevebilecek gücü kendinde bulup bulamayacağından hiç emin değildi üstelik.

Öyle ya da böyle Natalie Portman ile Benjamin Millepied'in evliliğinin son durumu yine bir dizi söylentiye konu oldu.

Bilinen gerçek ise tekrar bir araya da gelseler yollarını çoktan ayrılmış bile olsalar 2012'de büyük bir aşkın sonundan gelen evliliğin artık duygusal anlamda tarihe karışmış olduğu.

Benjamin Millepied ile Natalie Portman'ın aşkı birlikte çalıştıkları 2010 tarihli Siyah Kuğu (Black Swan) filminin setinde başladı.