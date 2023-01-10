Müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden duygulandıran veda...

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Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında yaşamını yitirdi Haberi görüntüle

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA MESAJI

Acı haberi alan ünlü isimler Hakan Yelbiz'in ardından üzüntülerini dile getirdi.

SERDAR ORTAÇ

Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah ustam!

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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, " Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

ZAFER ALGÖZ

Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" şeklinde duygularını paylaştı.

CELİL NALÇAKAN

Oyuncu CELİL NALÇAKAN ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

RUBATO

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Çok değerli müzisyen dostumuz Hakan Yelbiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Işıklar içinde uyu Kelebek…

EŞİNDEN SON PAYLAŞIM



Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.