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Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında yaşamını yitirdi

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#Hakan Yelbiz#Sabine Ayper Yelbiz#Trafik Kazası
Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 01:22

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi.

Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında yaşamını yitirdi

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#Hakan Yelbiz#Sabine Ayper Yelbiz#Trafik Kazası

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