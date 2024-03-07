'Kıvrımlı şarkıcı' kendini emekli etti....Yeni mesleğinde daha çok para kazanacak

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Ama son dönemde gösteri dünyasının yeteri kadar para kazanmadığını düşünen ünlüleri bambaşka bir alana yöneldi.

Sadece üyelerinin girebildiği bir internet sitesinde kendi içeriklerini üreterek yani bazı cüretkar paylaşımlar yaparak asıl mesleklerinde olduğundan daha fazla para kazanır oldular.

Bu tercihi yapan ünlüleri bu yılın başlarında yeni bir isim daha eklendi. Geçen ocak ayında müzik dünyasından kendini emekli ettiğini açıklayan 33 yaşındaki şarkıcı, "servet kazanmak" amacıyla bu ünlü siteye geçiş yaptı.

Bundan böyle tasarımını kendisinin yaptığı çarpıcı pozlarıyla albüm satışlarından ve konserlerinden daha fazla para kazanacağına inancı tam bu ünlünün. Zaten bunu da kimseden gizleme gereği duymadı ünlü şarkıcı.



Bakalım kim bu "kıvrımlarıyla ünlü" şarkıcı.

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MÜZİK DÜNYASININ KIVRIMLI YILDIZI

O ünlü Avustralyalı rap yıldızı Iggy Azalea'nın ta kendisi. Daha kısa süre öncesine kadar müzik dünyasında fırtınalar estiren Azalea, bu yılın ilk ayında artık müzik dünyasından emekli olduğunu duyurmuştu.

Ondan sonra da bütün vaktini ve enerjisini OnlyFans adlı sitedeki çalışmalarına yoğunlaştırdı.

Tabii bu arada geçen ay Las Vegas'ta bir kereliğine bir ödül gecesinde sahneye çıkmayı da ihmal etmedi. O gece için hazırladığı sahne şovuyla da uzun süre konuşuldu zaten.

YENİ İŞİNDEN DAHA FAZLA KAZANDIĞINI FARK ETTİ

Iggy Azalea, neden erken yaşta kendini müzik dünyasından emekli ettiğini şöyle anlatmıştı: "Bu işten, müzik dünyasında olduğundan daha fazla para kazanıyorum." Görüldüğü gibi Azalea kendine göre para kazanmanın kolay yolunu buldu.

Güzel şarkıcı bu konudaki sözlerini de şöyle sürdürdü: " İnsanların benim cüretkar görüntümden hoşlandığını fark ettim. Bu yüzden de bu işi yaparsam daha fazla para kazanabileceğimi düşündüm."

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Iggy Azalea, bundan sonra yapması gerekenin daha çekici görünmek ve eskisinden daha az çalışmak olduğunu da sözlerine eklemeden duramadı.

Bir çocuk annesi olan Iggy Azalea, bu yeni girişiminden ne kadar para kazandığını net olarak açıklamadı. Ancak ileri sürülenlere göre bir ay içinde 9 milyon dolara ulaşan bir kazanç elde edebiliyor.

PARASINI ARABALARA VE ELMASLARA HARCIYOR

Azalea, daha önce yaptığı açıklamada da "Paramı arabalara, teknelere ve elmaslara harcadığını ve bu durumdan hiç rahatsız olmadığını" söylemişti.

Genç şarkıcının müzik dünyasından uzaklaşmasına neden olan en önemli gelişme son albümü Money Come'ın umduğu başarıya bir türlü ulaşamaması. İleri sürülenlere göre bunun ardından da kendine para kazanmak için başka bir alan seçti.

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Iggy Azalea, müzik dünyasından uzaklaşma nedenlerini de uzun bir sosyal medya paylaşımıyla anlatmıştı takipçilerine...

Satırlarına "Bu biraz uzun olacak... Beni sevenler okusun" yazarak başlayan Azalea, her zaman yaratıcı olmaktan ve fikirlerinin hayata geçtiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu" anlattı.

"Büyük ve çılgın fikirlerimi hayata geçirmek için uzun süre müziği kullandım. Biliyorum birçok insan benim müzikten uzaklaşmamı, bu sektörde zorbalığa uğramama bağlayacaktır. Ama ben müzik dünyasında hiçbir zaman zorbalığa uğramadım. Bu söylenenlere de hep güldüm" diye yazdı Azalea.

'ŞARKI YAZMAKTAN VE SÖYLEMEKTEN DAHA FAZLA TUTKUYLA BAĞLIYIM'

Aslında çok inatçı bir kişiliği olduğunu söyleyen Azalea, müzikten daha farklı bir sektöre yönelmesinin nedenini de şöyle satırlara döktü: " İşin gerçeği şu ki uzun zamandır tasarım ve yaratıcı yönetmenliğe, şarkı sözyemekten ve şarkı yazmaktan daha tutkuyla bağlı olduğumu fark ettim. Birçoğunuzun bunu okuyunca şoke olacağını biliyorum."

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Azalea; bu yeni girişimi konusunda kendisine güvendiğini belirterek "Tasarım ve yaratım sürecine dahil olduğum projelerimi hayata geçirmek için sabırsızlandığını" satırlarına ekledi.

Iggy Azalea, bazı hayranlarının bu yaptığından hoşlanmadığını belirterek "Bunun için özür dilerim. Ama kendimi heyecanlı tutmak benim için daha önemli. Umarım beni anlıyorsunuz" diyerek satırlarını tamamladı.

HER ADIMI OLAY... HAMİLELİĞİNİ DE GİZLEMİŞTİ

Iggy Azalea, sık sık yaptırdığı estetik operasyonların yanı sıra bir dönem hamileliğini meraklı gözlerden saklamasıyla da konuşulmuştu. Hatta sürekli olarak bedeninin ayrıntılarını gözler önüne seren giysiled giymesine rağmen hamileliğini nasıl gizlediğini de açıklamıştı.

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Hamileliği gizleme konusunda ilk bebeğini beklerken bu işi gayet becerikli bir şekilde yapan Kylie Jenner'dan ilham aldığını anlattı Azalea.

Hamileliği sırasında karnının fazla büyümediğini belirten şarkıcı, bebeğini dünyaya getirdikten sonra da kısa sürede eski formuna kavuştu. Sonunda da nihayet bebeğini kucağına alıp kameralar karşısına çıktı.

Azalea, Onyx adını verdiği babasından ayrıldığını da gizlemedi. Hatta "Oğlumun hatırına babasını da seviyorum" diyerek artık hayatında olmayan eski aşkıyla düşman olmadığını da itiraf etti.

Azalea gözlerden uzak tuttuğu oğlunun doğumundan birkaç ay sonra sosyal medya sayfasından bu konuda bir paylaşım yaptı.

Azalea bu paylaşımında “Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark etim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını da netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seviyorum” dedi.