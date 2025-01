Ünlü ailenin mutlu günü... Oğluna kıyamadı, gelinini bağrına bastı

Haberin Devamı

O sırada ikisi de kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyordu. Durum böyle olunca attıkları her adım olay oluyordu.

Sonra yıllar geçti... David ve Victoria Beckham, aşklarının meyvesi olan dört çocuğu büyüttüler. Kendi yaşları da kemale erdi.

Artık ikisi de hayatlarının olgunluk döneminde. Üstelik bir gelinleri bile var. Her ne kadar unutulmadılarsa da artık tahtlarını, en az kendileri kadar ilgi çeken çocuklarıyla paylaşıyorlar.

En çok da en büyük oğulları Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Peltz ile...

KARISININ YENİ YAŞINI KUTLADI, AŞKINI HAYKIRDI

Beckham soyadı sayesinde doğuştan ünlüler dünyasına adım atan Brooklyn, bir de ABD'nin en zengin iş insanlarından birinin kızı olan oyuncu Nicola Peltz ile evlenince gördüğü ilgi birkaç katına çıktı.

İki gencin düğününden sonra araları biraz açılsa da Beckham ailesi yine kenetlenmeyi bildi ve hayatlarını mutlu, mesut sürdürüyor.

Şu günlerde ise ailenin bambaşka bir mutluluğu var...

Brooklyn'in karısı Nicola Peltz, 30 yaşına girdi. 20'li yaşları bitti ve hayatında yeni bir sayfa açıldı.

Ona olan aşkını herkese ilan etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Brooklyn bu kez de sosyal medya hesabından karısının yeni yaşını kutladı.

2022 yılında görkemli bir şekilde evlendiği Nicola Anne Peltz ile çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Brooklyn Beckham, bir de duygu dolu satırlardan oluşan bir mesaj kaleme aldı.

'HAYATIMDA VERDİĞİM EN DOĞRU KARAR'

"Sevgili Nicola, doğum günün kutlu olsun bebeğim" satırlarıyla başladı Brooklyn Beckham sonra da şunları yazdı: "Kısa tutacağım ama seni ne kadar sevdiğimi de yazmak istiyorum. Birkaç yıl önce benimle evlenmeni istedim. Bu, hayatım boyunca verdiğim en iyi karardı, Sen beni gülümsetiyorsun, güldürüyorsun. Ve sen tanıdığım en inanılmaz insansın."

Yazdıklarına bakılırsa Nicola'ya olan aşkı hiç eksilmeyen Brooklyn bunu bir kez daha ifade etti: "Ben her günü seninle birlikte geçirdiğim, her sabah senin yanında uyandığım için çok şanslıyım. Senin gülümsemeni seviyorum, kahkahanı seviyorum, işine olan tutkunu seviyorum, köpeklere olan sevgini seviyorum. Seni olduğun gibi seviyorum. Her açıdan mükemmelsin... Seni çok seviyorum Nicola."

Brooklyn Beckham'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

KAYINPEDER İLE KAYINVALİDE DE UNUTMADI

Diğer yandan gelinleri Nicola Peltz'in bu mutlu gününü Victoria ve David Beckham da sosyal medya üzerinden kutladı.

Her ikisi de gelinlerinin yeni yaşı için onunla çekilen pozlarını paylaşıp sağlık ve mutluluk diledi.

Evliliklerinin ilk döneminde Beckham çiftinin Brooklyn ve Nicola ile arası gerginleşmişti. Söylentilere göre gelinlik dikmeye söz veren Victoria bunu yerine getirmeyince Nicola ile arası açılmıştı.

Brooklyn de bu süreçte kendi ailesinden uzaklaşıp karısının ailesine yaklaştı. Bu durum Beckham çiftini huzursuz etti.

Ama sonunda David'in devreye girmesiyle bu küskünlük de bitti. Artık Beckham ailesi önemli günlerde gelinleri ve büyük oğullarıyla bir araya geliyor.

BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDILAR

Küçük bir not daha eklemeden geçmeyelim.

Brooklyn ile Nicola evlenirken soyadı konusunda farklı bir yol izlediler. İkisi de birbirlerinin soyadını aldı. Bu durum hemen sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Genç çift Peltz ve Beckham soyadlarını birlikte kullanıyor. Oğullarının bu tercihi başlarda Victoria ve David'in canını sıksa da sonradan duruma onlar da alıştı.

Brooklyn ile Nicola, 2022 yılında, Peltz ailesinin Florida'daki malikanesinde evlendi.





Büyük oğlu Brooklyn ile aralarındaki küslüğün bitmesinden bir süre önce Victoria Beckham, çocuklarının mutluluğu için onlara anlayışlı davranmayı hem kendisinin hem kocası David'in prensip edindiğini söylemişti.