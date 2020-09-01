Meltem Yeşilyurt, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ün oğlu Resul Akyüz’le nikâh masasına oturdu. Nişan yüzüklerini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Meltem Yeşilyurt ile Resul Akyüz’ün Samsun Sheraton Hotel’de yapılan düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.





