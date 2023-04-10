Musti’den milyon dolarlık imza

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Daha önce Turkcell, BP ve Volkswagen gibi birçok markanın yüzü olan sanatçı, bu kez de Portal Kapı ile anlaşma yaptı.
Sandal’ın 1 yıllık reklam anlaşması için firmadan 1 milyon dolar ücret alacağı öne sürüldü.
Musti, çelik kapı firmasının reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Bu arada ünlü sanatçının reklam gelirinin bir kısmını Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzedelere bağışlayacağı öğrenildi.
Jisoo’nun tercihi Türk markası oldu
Tüm dünyayı kasıp kavuran müzik grubu Blackpink’in üyesi Jisoo’nun yeni şarkısı çıktı. “Flower” isimli şarkının klibinde adeta moda gösterisi yapan ünlü şarkıcının seçtiği tasarımlar arasında bir Türk markası da var.
Sanat daveti buluşturdu
Ressam Frank Nitsche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Turkish Delight”, Pilevneli Galeri’nin Dolapdere’deki mekânında ziyarete açıldı. Nitsche’nin son dönem çalışmalarından oluşan ve galerinin dört katına yayılan sergisinde, 31 yağlı boya eser ve bir mekâna özel yerleştirmeye yer veriliyor.