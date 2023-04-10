Musti’den milyon dolarlık imza

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Daha önce Turkcell, BP ve Volkswagen gibi birçok markanın yüzü olan sanatçı, bu kez de Portal Kapı ile anlaşma yaptı.

Sandal’ın 1 yıllık reklam anlaşması için firmadan 1 milyon dolar ücret alacağı öne sürüldü.



Musti, çelik kapı firmasının reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Bu arada ünlü sanatçının reklam gelirinin bir kısmını Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzedelere bağışlayacağı öğrenildi.

Jisoo’nun tercihi Türk markası oldu



Tüm dünyayı kasıp kavuran müzik grubu Blackpink’in üyesi Jisoo’nun yeni şarkısı çıktı. “Flower” isimli şarkının klibinde adeta moda gösterisi yapan ünlü şarkıcının seçtiği tasarımlar arasında bir Türk markası da var.



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Günümüzün en etkili moda ikonlarından sayılan ve Dior’un reklam yüzü olan Jisoo’nun Türk markası The New Arrivals’tan beyaz bir elbise tercih etmesi genç Türk hayranları arasında büyük coşkuyla karşılandı. Tarkan’ın stil danışmanı olarak ünlenen İlkyaz Özel’in kurduğu marka, Chiara Ferragni, Nicky Hilton, Toni Garrn gibi ünlü isimlerin de favorileri arasında.

Sanat daveti buluşturdu



Ressam Frank Nitsche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Turkish Delight”, Pilevneli Galeri’nin Dolapdere’deki mekânında ziyarete açıldı. Nitsche’nin son dönem çalışmalarından oluşan ve galerinin dört katına yayılan sergisinde, 31 yağlı boya eser ve bir mekâna özel yerleştirmeye yer veriliyor.



Soyut kompozisyonlarını ortaya koymak için medya, pop ve tüketim kültüründen aldığı geniş bir görsel arşivden yararlanan sanatçının sergi açılışına çok sayıda ünlü isim katıldı. Aslı Pamir-Murat Pilevneli çiftinin ev sahipliğindeki davette Frank Nitsche de hazır bulunurken, davetliler arasında Cem Mirap, Ayşe Çavuşoğlu-Yaman Erturan ve Ece Sükan da vardı.