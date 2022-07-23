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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un deniz keyfi

#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#Bengü
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurupun deniz keyfi

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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SERBEST DÜŞÜŞ

Muğla’da tatil yapan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, sahilde böyle poz verdi. Sütşurup, fotoğraflarını sosyal medyada “Serbest düşüşün en iyi yolu aşkın üstüne atlamaktır, dene” notuyla yayınladı.

 SAHİLİ STİLİ

Tatiline Bodrum’da devam eden Didem Soydan, sahil tarzını yansıttığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurupun deniz keyfi

Soydan, son olarak mavi bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

 ÇOCUKLARLA DENİZ KEYFİ

Bengü önceki gün Çeşme’deki sahnesinden hemen önce kızı Zeynep ve oğlu Selim ile deniz keyfi yaptı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurupun deniz keyfi

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Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabının ‘hikaye’ bölümünden şu notla paylaştı: “Ablası denizi sever ama Selim ilk defasında sevmeyebilir.”

TATİL SPORU

Oyuncu Engin Öztürk ve işadamı Önder Öztarhan önceki gün spor yaparken görüntülendi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurupun deniz keyfi

İkili, Alaçatı’daki Çamlık yolunda koşu yaptı. Yakın arkadaşlar, muhabirlere selam vererek koşmaya devam etti. (Deniz BOY)

CAMDAKİ KIZ ALAÇATI'DA

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Enis Arıkan ve Burcu Biricik, Alaçatı’da buluştu.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurupun deniz keyfi

Arıkan, fotoğraflarını “Alaçatı’ya window (camdaki) gız” notuyla paylaştı.

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