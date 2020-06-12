Mustafa Ceceli: Sahneden kovuldum

SİNAN Akçıl, sunuculuğunu üstlendiği “Piyanist” adlı televizyon programının ilk bölümünde Mustafa Ceceli’yi ağırladı. Programda hem şarkı seslendiren hem de Akçıl’ın sorularını yanıtlayan Ceceli, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Sanatçı, Tarkan’ın şarkılarına aranje yapmanın hayalini kurarken müzik dünyasında yükselişe geçtiğini söyledi: “Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum. Bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu’yla beraber ilk kez ‘Unutamam’ şarkısını söyledim. Sonrasında Sezen Aksu bana ‘Sana albüm yapalım ama sonra kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim o dönem tek hedefim Tarkan’a aranje yapmaktı.”



‘ARTIK SENİ BURADA TUTAMAYIZ’



Sezen Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, sanatçıyla ilgili anısını da anlattı: “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi.”

Sinan çaldı Ceceli söyledi

Mustafa Ceceli programda Sinan Akçıl’ın piyano performansı eşliğinde şarkılar da seslendirdi.