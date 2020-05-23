Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Baba hayatı, filmleri, şarkıları, sözleri ve eşi Muhterem Nur hakkında her şey
Müslüm Gürses Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadide sanatçılardan bir tanesidir. Arabesk ve Fantezi müziğinin duayenlerinden bir tanesi olan Müslüm Baba bestelediği ve söylediği şarkıları ile binlerce kişinin kalbini fethetmiştir. Bu sayfanızda Müslüm Gürses kimdir sorusunun yanıtını bulmanıza yardımcı olacak olan Müslüm Gürses hayatı hakkında bilgiler ile birlikte, filmleri, sözleri, şarkıları, albümleri, babası, kardeşi ve gençliği hakkında tüm detayları bir araya getirdik. Bunlara ilave olarak çok sevdiği biricik eşi Muhterem Nur'un hayatı ve evlilikleri hakkında bilgilere de ulaşabilirsiniz.
Arebesk müziğin usta isimlerinden olan Müslüm Gürses, hayatı, şarkıları ve filmleri ile konuşulmaya devam ediyor. Acılarla dolu yaşamı sinema filmine yansıyan Müslüm Gürses'in aynı zaman da eşi Muhterem Nur'un hayatı da son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Müslüm Gürses'in hayatıyla ilgili bilgiler...
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR ve MÜSLÜM BABA'NIN HAYATI
Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş ve babası Mehmet Akbaş'dır. Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.
Müslüm Gürses Gençliği; müziğe 1965'te Adana'da, bir yandan Halkevi'ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Gürses, 1967'de 14 yaşındayken Adana'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu.
Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967'den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi.
Gürses'in ilk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma", daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 1968'de Adana'da basıldı.
İstanbul'a 1969'da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.
MÜSLÜM GÜRSES'İN FİLMLERİ
Sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısını da içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı 1969'da Palandöken'den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı.
Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul'a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti.
Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ardından 1999'a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı.
"Gönül Teknem" adlı albümünü 2006'da Seyhan Müzik'ten çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan’la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" de aynı yıl Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Leonard Cohen'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009'da "Sandık", 2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerine imza attı.
Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer’in "Olmadı Yar", Teoman’ın "Paramparça", Tarkan’ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı.
MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI (MÜSLÜM BABA'NIN EN ÇOK SEVİLEN)
- Her şey yalan
- Birbilebilsen
- Tanrı İstemezse
- Ben insan değil miyim?
- İtirazım var
- Unutamadım
- Hangimiz Sevmedik
- Yıllar Utansın
- Hasret Rüzgarları
MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ
- İnsanın hayatında neşenin yeri olduğu kadar hüznünde yeri olacaktır.
- Ağla, doyasıya ağla! Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu.
- Adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem.
- Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz.
- Ne demişiz biz, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar.
- Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin! Son Sözleri
- Kırşehir deyince durmak lazım çünkü oradan Neşet Baba çıkmıştır.
- Niye jilet atıyorsun kardeşim, çiçeğin varsa ver.
- Ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor.
- İstiyorum ki herkes; doğruluğun, iyiliğin, kardeşliğin, barışın efendisi olsun.
- Sevenlerine; Allah beni sizin sevginizden korusun.
MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ VE DİSKOGRAFİ
- 1975 Müslüm Gürses 1
- 1975 Müslüm Gürses 1
- 1976 Müslüm Gürses 2
- 1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi
- 1977 Müslüm Gürses 3
- 1978 Müslüm Gürses 4
- 1979 Gazla Şoför
- 1979 Bağrıyanık
- 1980 Umutsuz Hayat
- 1980 Esrarlı Gözler
- 1981 Talih Kuşu
- 1981 Mutlu Ol Yeter
- 1982 Tanrı İstemezse
- 1983 Müzik Ziyafeti
- 1983 Anlatamadım
- 1984 Yaranamadım
- 1985 Güldür Yüzümü
- 1986 Sevda Yolu
- 1986 Yıkıla Yıkıla
- 1986 Küskünüm
- 1986 Gitme
- 1987 Farketmez
- 1987 Talihsizler
- 1988 Aldatılanlar
- 1988 Dertler İnsanı
- 1988 Vefasız Alem
- 1988 Maziden Bir Demet
- 1989 Arabeskin Devleri
- 1989 Bir Fırtına Kopacak
- 1989 Bir Kadeh Daha Ver
- 1989 Mahsun Kul
- 1989 Müslüm Gürses Konseri
- 1990 Meyhaneci / Kırık Sazım
- 1990 Hüzünlü Günler
- 1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım
- 1990 Güle Güle Git
- 1991 Arabeskin Devleri 2
- 1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim
- 1991 Yüreğimden Vurdun Beni
- 1991 Bir de Benden Dinleyin
- 1991 Her Şey Yalan
- 1991 Yaşamalısın
- 1992 Müslümce 92
- 1992 Zalim (Bir Bilebilsen)
- 1993 Ah Gülüm
- 1993 Dağlarda Kar Olsaydım
- 1993 Kralların Müzik Şöleni
- 1994 Senden Vazgeçmem
- 1994 İnsaf - Kahire Resitali
- 1995 Benim Meselem
- 1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek
- 1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)
- 1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)
- 1997 Sultanım
- 1997 Usta (Ne Yazar)
- 1997 Nerelerdesin
- 1998 Müslüm Gürses Klasikleri
- 1999 Arkadaşım
- 1999 Garipler
- 1999 Vay Canım
- 2000 Biz Babadan Böyle Gördük
- 2000 Zavallım
- 2001 Müslümce Türküler
- 2001 Sadece
- 2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)
- 2001 Dünya Yalan
- 2002 Açık Hava Konseri - 1
- 2002 Açık Hava Konseri - 2
- 2002 Açık Hava Konseri - 3
- 2002 Müslüm Baba ile Yolculuk
- 2002 Paramparça
- 2003 Yanarım
- 2003 İkimizin Yerine
- 2004 Müslüm Baba'dan Seçmeler
- 2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)
- 2005 Ayrılık Acı Bir Şey
- 2005 Bakma
- 2006 Gönül Teknem
- 2006 Aşk Tesadüfleri Sever
- 2009 Sandık
- 2010 Yalan Dünya
- 2013 Veda - Ervah-ı Ezelde
- 2013 Baba Şarkılar
- 2014 Baba Şarkılar 2
- 2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım
- 2016 Son Dileğim
- 2017 Mahzendeki Şarkılar
- 2019 Mahzendeki Şarkılar 2
MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR KİMDİR?
Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.[2]
İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.
1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.
İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.
Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.
Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.”
Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.
20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.
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