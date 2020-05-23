Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Baba hayatı, filmleri, şarkıları, sözleri ve eşi Muhterem Nur hakkında her şey

Arebesk müziğin usta isimlerinden olan Müslüm Gürses, hayatı, şarkıları ve filmleri ile konuşulmaya devam ediyor. Acılarla dolu yaşamı sinema filmine yansıyan Müslüm Gürses'in aynı zaman da eşi Muhterem Nur'un hayatı da son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Müslüm Gürses'in hayatıyla ilgili bilgiler...

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR ve MÜSLÜM BABA'NIN HAYATI

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş ve babası Mehmet Akbaş'dır. Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.

Müslüm Gürses Gençliği; müziğe 1965'te Adana'da, bir yandan Halkevi'ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Gürses, 1967'de 14 yaşındayken Adana'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu.

Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967'den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi.

Gürses'in ilk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma", daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 1968'de Adana'da basıldı.

İstanbul'a 1969'da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.

MÜSLÜM GÜRSES'İN FİLMLERİ

Sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısını da içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı 1969'da Palandöken'den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı.

Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul'a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti.

Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ardından 1999'a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı.

"Gönül Teknem" adlı albümünü 2006'da Seyhan Müzik'ten çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan’la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" de aynı yıl Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Leonard Cohen'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009'da "Sandık", 2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerine imza attı.

Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer’in "Olmadı Yar", Teoman’ın "Paramparça", Tarkan’ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI (MÜSLÜM BABA'NIN EN ÇOK SEVİLEN)

Her şey yalan

Birbilebilsen

Tanrı İstemezse

Ben insan değil miyim?

İtirazım var

Unutamadım

Hangimiz Sevmedik

Yıllar Utansın

Hasret Rüzgarları

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ

İnsanın hayatında neşenin yeri olduğu kadar hüznünde yeri olacaktır.

Ağla, doyasıya ağla! Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu.

Adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem.

Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz.

Ne demişiz biz, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar.

Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin! Son Sözleri

Kırşehir deyince durmak lazım çünkü oradan Neşet Baba çıkmıştır.

Niye jilet atıyorsun kardeşim, çiçeğin varsa ver.

Ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor.

İstiyorum ki herkes; doğruluğun, iyiliğin, kardeşliğin, barışın efendisi olsun.

Sevenlerine; Allah beni sizin sevginizden korusun.

MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ VE DİSKOGRAFİ

1975 Müslüm Gürses 1

1975 Müslüm Gürses 1

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi

1977 Müslüm Gürses 3

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık

1980 Umutsuz Hayat

1980 Esrarlı Gözler

1981 Talih Kuşu

1981 Mutlu Ol Yeter

1982 Tanrı İstemezse

1983 Müzik Ziyafeti

1983 Anlatamadım

1984 Yaranamadım

1985 Güldür Yüzümü

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

1986 Küskünüm

1986 Gitme

1987 Farketmez

1987 Talihsizler

1988 Aldatılanlar

1988 Dertler İnsanı

1988 Vefasız Alem

1988 Maziden Bir Demet

1989 Arabeskin Devleri

1989 Bir Fırtına Kopacak

1989 Bir Kadeh Daha Ver

1989 Mahsun Kul

1989 Müslüm Gürses Konseri

1990 Meyhaneci / Kırık Sazım

1990 Hüzünlü Günler

1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

1990 Güle Güle Git

1991 Arabeskin Devleri 2

1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim

1991 Yüreğimden Vurdun Beni

1991 Bir de Benden Dinleyin

1991 Her Şey Yalan

1991 Yaşamalısın

1992 Müslümce 92

1992 Zalim (Bir Bilebilsen)

1993 Ah Gülüm

1993 Dağlarda Kar Olsaydım

1993 Kralların Müzik Şöleni

1994 Senden Vazgeçmem

1994 İnsaf - Kahire Resitali

1995 Benim Meselem

1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek

1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)

1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)

1997 Sultanım

1997 Usta (Ne Yazar)

1997 Nerelerdesin

1998 Müslüm Gürses Klasikleri

1999 Arkadaşım

1999 Garipler

1999 Vay Canım

2000 Biz Babadan Böyle Gördük

2000 Zavallım

2001 Müslümce Türküler

2001 Sadece

2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)

2001 Dünya Yalan

2002 Açık Hava Konseri - 1

2002 Açık Hava Konseri - 2

2002 Açık Hava Konseri - 3

2002 Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 Paramparça

2003 Yanarım

2003 İkimizin Yerine

2004 Müslüm Baba'dan Seçmeler

2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)

2005 Ayrılık Acı Bir Şey

2005 Bakma

2006 Gönül Teknem

2006 Aşk Tesadüfleri Sever

2009 Sandık

2010 Yalan Dünya

2013 Veda - Ervah-ı Ezelde

2013 Baba Şarkılar

2014 Baba Şarkılar 2

2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım

2016 Son Dileğim

2017 Mahzendeki Şarkılar

2019 Mahzendeki Şarkılar 2

MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.[2]

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.”

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.