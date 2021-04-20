Murat Evgin Meksika basınında

Crónica gazetesi, yayımladığı haberde “Murat Evgin Türkiye’den Meksika’yı fethetti” başlığını kullandı. Meksika’nın ulusal kanalı Imagen TV’nin sabah haberlerine de konuk olan Evgin, “Müzik hayatımın 22’nci yılında dünyanın en uzak kıtalarından gelen bu muhteşem sevgi için şükrediyorum” dedi.

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