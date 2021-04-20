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Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Murat Evgin Meksika basınında

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Murat Evgin Meksika basınında

“Yaralı Kuşlar” ve “Elif” dizileri için yaptığı şarkılarla 40’tan fazla ülkede dinlenen Murat Evgin, Meksika basınının da dikkatini çekti. Evgin, Meksika’nın köklü gazetelerinden Crónica’ya haber oldu.

Crónica gazetesi, yayımladığı haberde “Murat Evgin Türkiye’den Meksika’yı fethetti” başlığını kullandı. Meksika’nın ulusal kanalı Imagen TV’nin sabah haberlerine de konuk olan Evgin, “Müzik hayatımın 22’nci yılında dünyanın en uzak kıtalarından gelen bu muhteşem sevgi için şükrediyorum” dedi.

Murat Evgin Meksika basınında

 

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