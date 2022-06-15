Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile düet yaptı

“Ayrıldılar” dediler ama ayrılmadılar hatta birlikte şarkı yaptılar! Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş’tan bahsediyorum…
Oyunculuğuyla bilinen Sitare Akbaş, aynı zamanda yetenekli bir müzisyen. “Şiar” isimli grubuyla, elektronik altyapılı tasavvuf müziği yapan Akbaş, şarkıların derin sözlerini de kendisi yazıyor.
Finali partiyle yaptılar
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen ve dünya kongre turizm endüstrisini İstanbul’da buluşturan ‘ACE of MICE Exhibition byTurkish Airlines’, CVK Park Bosphorus’da gerçekleşen AMEzing Party ile sona erdi.
Milyonluk pozlar
Türk rock müziğinin ikon isimlerinden Teoman, uzun bir aradan sonra yeniden bir markanın reklam yüzü oldu.
Milano’da Türk rüzgârı
Mobilya sektörünün önde gelen fuarlarından biri olan Salone del Mobile, Milano’da kapılarını açtı. 60’ıncı yıldönümünü kutlayan fuara Türkiye’den de 30 firma katıldı.
10 yıllık aşkta mutlu son
Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile dünya evine giriyor. 18 Haziran’daki nikah töreni Sarıyer’deki Hünkâr Suyu Korusu’nda yapılacak.
Çiftin düğün organizasyonunu, Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin sahibi olduğu DeLa Events gerçekleştirecek. Çift geçtiğimiz yıl nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Öğrendiğime göre çiftin nikah şahitliğini Mustafa Denizli, Mehmet Ağar, Haluk Ulusoy, Ali Yavaş ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak yapacak.