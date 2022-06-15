Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile düet yaptı

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“Ayrıldılar” dediler ama ayrılmadılar hatta birlikte şarkı yaptılar! Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş’tan bahsediyorum…



Oyunculuğuyla bilinen Sitare Akbaş, aynı zamanda yetenekli bir müzisyen. “Şiar” isimli grubuyla, elektronik altyapılı tasavvuf müziği yapan Akbaş, şarkıların derin sözlerini de kendisi yazıyor.





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Bir süredir müzik çalışmalarını birlikte yapan iki sevgili, şimdi Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”e düet yaptı. Şarkının sözleri yine Sitare Akbaş imzasını taşırken, bestesini, grubun diğer solisti Mustafa Barış Koçkar yaptı.Dün klip çekimi için stüdyoya giren sevgililerin şarkısı, 20 gün içinde dijital platformlarda yayında olacak.

Finali partiyle yaptılar



Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen ve dünya kongre turizm endüstrisini İstanbul’da buluşturan ‘ACE of MICE Exhibition byTurkish Airlines’, CVK Park Bosphorus’da gerçekleşen AMEzing Party ile sona erdi.





Mert Vardar-Volkan Ataman-Mete VardarJollyMICE isim sponsorluğundaki AMEzingParty’deki görkemli ışık ve dans şovları büyülerken, binlerce davetli eğlencenin keyfini çıkarıp yorgunluk attı.

Milyonluk pozlar



Türk rock müziğinin ikon isimlerinden Teoman, uzun bir aradan sonra yeniden bir markanın reklam yüzü oldu.



Quantum markasının yeni saat ve gözlük koleksiyonu için objektif karşısına geçen ünlü sanatçının bu iş birliği için 1 milyon TL aldığını duydum. Arıkan Saat Optik’in bir markası olan Quantum, bu milyonluk iş birliğiyle “stil ve şıklık ne giydiğinle değil, nasıl giydiğinde ilgilidir” mesajı veriyor.

Milano’da Türk rüzgârı



Mobilya sektörünün önde gelen fuarlarından biri olan Salone del Mobile, Milano’da kapılarını açtı. 60’ıncı yıldönümünü kutlayan fuara Türkiye’den de 30 firma katıldı.





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Sürdürebilirlik kavramına vurgu yapılan Salone del Mobile’de yeni sezon banyo, mutfak, ofis ve ev mobilyaları ve aksesuarları sergilenirken, Türk markaların tasarımları da büyük ilgi gördü.

10 yıllık aşkta mutlu son



Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile dünya evine giriyor. 18 Haziran’daki nikah töreni Sarıyer’deki Hünkâr Suyu Korusu’nda yapılacak.





Çiftin düğün organizasyonunu, Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin sahibi olduğu DeLa Events gerçekleştirecek. Çift geçtiğimiz yıl nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Öğrendiğime göre çiftin nikah şahitliğini Mustafa Denizli, Mehmet Ağar, Haluk Ulusoy, Ali Yavaş ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak yapacak.