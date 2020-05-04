Murat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız

MÜZİK İYİLEŞTİRİR



Murat Çorak, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi büyük özveri ve fedakarlıkla sürdüren doktor, hemşire ve sağlık ekipleri için bir şarkı besteledi. “Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum” diyen genç müzisyen, “Yeniden Sarılırız” adlı şarkısını YouTube sayfasında yayınladı.



BAKAN KOCA KLİPTE



Murat Çorak’ın aynı zamanda uzmanların “evde kal” çağrısına destek vermek amacıyla hazırladığı “Yeniden Sarılırız” şarkısına klip de çekildi. Sağlık çalışanlarının rol aldığı klipte ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüntülerine yer verildi.

İŞTE O ŞARKI

Uzakta değilim

Yüreğinde hisset

Bu günler geçecek

Sabret

Senin için buradayım

Her nefesinde varım

Yorgunum ama

Ayaktayım

Yeniden sarılırız

Zamanı gelince

Isınır yer gök

Bizi görünce



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak’a yayınladığı Twitter mesajıyla teşekkür etti.