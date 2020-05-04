Murat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız
Genç müzisyen Murat Çorak, salgınla mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanları için beste yaptı. “Yeniden Sarılırız” adlı şarkının klibinde de sağlık çalışanları rol aldı.
MÜZİK İYİLEŞTİRİR
Murat Çorak, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi büyük özveri ve fedakarlıkla sürdüren doktor, hemşire ve sağlık ekipleri için bir şarkı besteledi. “Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum” diyen genç müzisyen, “Yeniden Sarılırız” adlı şarkısını YouTube sayfasında yayınladı.
BAKAN KOCA KLİPTE
Murat Çorak’ın aynı zamanda uzmanların “evde kal” çağrısına destek vermek amacıyla hazırladığı “Yeniden Sarılırız” şarkısına klip de çekildi. Sağlık çalışanlarının rol aldığı klipte ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüntülerine yer verildi.
İŞTE O ŞARKI
Uzakta değilim
Yüreğinde hisset
Bu günler geçecek
Sabret
Senin için buradayım
Her nefesinde varım
Yorgunum ama
Ayaktayım
Yeniden sarılırız
Zamanı gelince
Isınır yer gök
Bizi görünce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak’a yayınladığı Twitter mesajıyla teşekkür etti.
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