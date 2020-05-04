MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMurat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız
GeriMagazin Murat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 04.05.2020 - 08:04,Son Güncelleme:

Murat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Çorak'tan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız
Abone Olgoogle-news

Genç müzisyen Murat Çorak, salgınla mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanları için beste yaptı. “Yeniden Sarılırız” adlı şarkının klibinde de sağlık çalışanları rol aldı.

MÜZİK İYİLEŞTİRİR

Murat Çorak, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi büyük özveri ve fedakarlıkla sürdüren doktor, hemşire ve sağlık ekipleri için bir şarkı besteledi. “Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum” diyen genç müzisyen, “Yeniden Sarılırız” adlı şarkısını YouTube sayfasında yayınladı.

BAKAN KOCA KLİPTE

Murat Çorak’ın aynı zamanda uzmanların “evde kal” çağrısına destek vermek amacıyla hazırladığı “Yeniden Sarılırız” şarkısına klip de çekildi. Sağlık çalışanlarının rol aldığı klipte ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüntülerine yer verildi.

İŞTE O ŞARKI

Uzakta değilim
Yüreğinde hisset
Bu günler geçecek
Sabret

Senin için buradayım
Her nefesinde varım
Yorgunum ama
Ayaktayım

Yeniden sarılırız
Zamanı gelince
Isınır yer gök
Bizi görünce

Murat Çoraktan salgın şarkısı: Yeniden sarılırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak’a yayınladığı Twitter mesajıyla teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle