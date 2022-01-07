Müjgan Ferhan Şensoy: Bir gün bir kız çocuğumuz olursa adı Pera olsun!

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Cem Öğet’le 3’üncü evlilik yıldönümlerinde anne olduğunu söyleyen Şensoy, bebeğin ismine nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlattı:



“Cem’le tanıştığımızda ‘Pera’daki Hayalet’ diye bir oyun yazıyordum. O süreçte Cem bana büyük ilham kaynağı oldu. Birlikte düşündük, çalıştık, müzikler yazıldı ve sahneye kondu. İkimiz de Beyoğlu’nda yaşıyor, buranın tarihine müthiş bir ilgi ve hayranlık duyuyorduk. Hem aşkımızın başladığı yer olmasından hem de bizim Pera’ya olan aşkımızdan ötürü, ‘Pera çok güzel bir isim. Bir gün bir kız çocuğumuz olursa adı Pera olsun’ dedik.”