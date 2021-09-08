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Haber Giriş: 08.09.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

İlginç tesadüf... Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu

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İlginç tesadüf... Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu

Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy pazartesi günü bebeğini kucağına aldı.6 Eylül 2018'de müzisyen Cem Öğet ile nikah masasına oturan oyuncu, evlilik yıldönümünde kızına kavuştu!

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy (70), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz hafta vefat etti.

Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar
Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar

İLGİNÇ TESADÜF

Müjgan Ferhan Şensoy pazartesi günü doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi. Ünlü ikili kızlarının evlilik yıldönümlerinde doğmasıyla çifte mutluluk yaşadı. Bir firmanın Pera için hazırladığı hediyeye teşekkür eden Şensoy, 'Kızımız evlilik yıldönümümüzde geldi' mesajıyla cevap verdi.

İlginç tesadüf... Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu

Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy 6 Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu.

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

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