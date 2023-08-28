Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur'dan 'sahte evlilik' iddialarına yanıt

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz eylül ayından Burak Kalfa ile nişanlandı.

Çift yüzükler takıldıktan bir hafta sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı ancak ayrılık kısa sürdü.

İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ve nikah için gün sayan ikili, temmuz ayında ' psikolojik ve fiziksel şiddet' haberleriyle gündeme geldi.

Eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Tuğçe Tayfur, mahkemeye başvurdu.

Ayrılığın üzerinden henüz bir ay geçmeden, Tuğçe Tayfur'dan evlilik haberi geldi. Tayfur, yeni tanıştığı Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinin sahte olduğu iddia edildi. Tayfur, iddialara Instagram sayfasında yanıt verdi.

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'ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM'

İşte Tuğçe Tayfur'un açıklaması:

"Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyomuş bazı magazin profillerine... Ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu. Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş... İnandığım ne varsa gidiyodu elimden... Güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyodu bana yaşatılanlar... Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammet'im çıktı karşıma, sanki Allah 'tamam bitti sınavın' der gibi gönderdi onu bana... İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte... Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize."

"ÇIPLAK RESİMLER GÖNDERDİLER"

"Muhammet için yine “FAKE” hesaplardan iftiralar atıldı, yazmadığı şeyleri yazmış gibi gösterdiler, devletin izin verdiği ruhsatlı silahı gözüktü diye mafya dediler, bazı kişilerle ortak takibi olan kadınlar Muhammet'in instagram hesabının dm kutusuna tanışma yazıları, çıplak resimleri göndererek iğrenç oyunlar kurdular. Ama Allah Muhammet'i boşuna göndermemişti bana, işinde gücünde, o da sadece yuvam olsun çoluk çocuk huzurlu sakin bi hayatım olsun, 'ahiretimize hazırlık yapabileceğim bir eşim olsun' diyen bir adam. Biz evlendik ama kuduranlar daha da kudurmaya başlamış."

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"ISPARTA'DA KÖY EVİNDE EVLENDİK"

"Siz böyle yaptıkça biz daha da kenetleniyoruz halbuki... Umarım, bize yaşatmaya çalıştığınız ne varsa size döner çünkü siz insanlıktan nasibini almayan dinin arkasına saklanıp; aslında şeytana uşaklık eden varlıklarsınız. He bu arada biz ne İstanbul'da ne de Sivas'ta evlenmedik. Ispartada aile dostumuz Ümit Amca'nın köy evinde el ele tutuşarak bağlanmış kalplerimizi imzayla taçlandırdık. Düğün istemedik, düğün zaten bizim için şuan kurduğumuz bu yuva... Sabah namazlarımızda Muhammet ile ettiğimiz dualardan biri 'Allah nazarlardan hain insan görünümlü şeytanlardan uzak tutsun ailemizi'... Amin"

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