Müge Bayramoğlu: Nil karakteriyle benzerliğim hiç yok

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◊ “Yargı”ya bu sezon dahil oldunuz. Bu dizide yer almak sizi nasıl hissettiriyor?

- Sezonlardır reyting listelerinin başında olan ve yurtdışında da kendine ciddi bir yer edinip Emmy’ye aday olan bir işin parçası olmak gerçekten çok rahatlatıcı bir his. Diziye 3. sezonunda dahil olmama rağmen hiç yabancılık çekmedim. Yerleşmiş bir kadroya, ekibe sonradan dahil olmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Çünkü devam eden bir iş ve herkesin birbirini çok iyi tanıdığı bir ortam söz konusu.

Okula yeni gelmiş öğrenci heyecanı ve gerginliği gibi... Ama yönetmenlerim, ekip ve birlikte çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarım, ustalarım tarafından çok güzel karşılandım. Gerçekten çok huzurlu bir set ortamı var. 3. sezonunda halen bu işi tutkuyla yapan oyuncularla karşılıklı oynamak çok keyifli.

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◊ “Yargı” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Nil’in yolculuğu benim için de gerçekten sürprizlerle dolu. Bu yolda başına ne işler açacak ben de izleyici kadar merak ediyorum. Bu heyecanı bizimle birlikte yaşayan tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum.



Yeni restoranlar keşfetmeyi severim

◊ Set dışında gününüz nasıl geçer?

- Bu hayatta en çok kıymet verdiğim şey ailem ve arkadaşlarım. Haliyle boş zamanlarımı da onlarla geçiriyorum. Eşimle, arkadaşlarımla yeni keşfettiğimiz bir restoranda yemek yemek en keyif aldığım şeylerden biri.

◊ Spor yapıp sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor musunuz?

- Spor, hayatıma nispeten yeni kattığım bir şey ama bunu bir yaşam şekli haline getirmeye çalışıyorum. Yemekle aram çocukluğumdan beri çok iyi o yüzden “asla yemem” dediğim hiçbir şey yok. Güzel yemek için dünyanın bir ucuna giderim. Spor yapınca vicdanen daha sağlıklı beslenmek zorunda hissediyorum.



Nil karakteriyle benzerliğim hiç yok

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◊ Herkes karakteriniz Nil’in gerçekte kim olduğunu merak ediyor. Size gelen tepkiler nasıl?

- Sosyal medyada veya sokakta bana fikrini söyleyen izleyicilere bakılırsa Nil’in çoğu kişinin sinirini bozduğu açık. Ama bunlar beni rahatsız etmiyor. İnsanların diziyi ve karakterleri bu denli sahiplenmesi bana başarılı bir işin parçası olduğumu hissettiriyor.

◊ Nil, oldukça soğukkanlı bir karakter. Siz de onun kadar sakin misiniz?

- Bugüne kadar oynadığım her karakter ile biraz da olsa bir benzerliğim oldu, Nil dışında. Nil ne kadar soğukkanlı ve planlıysa ben de o kadar panik ve spontane hareket eden bir insanım. İkimizin de birbirinden öğrenmesi gerekenler var.