Muazzez Ersoy'a sürpriz doğum günü

Etiler’deki ofisinde ekibinin hazırladığı doğum günü pastasını üfleyen Ersoy’u, yapımcı Polat Yağcı’nın yanı sıra, yakın dostları da yalnız bırakmadı.



Sevenlerinin çiçek bahçesine döndürdüğü ofisinde Ersoy önce dua etti, ardından pastasındaki mumları üfledi. Günün en özel sürprizi ise işadamı Bilal Bilici’den geldi. Bilici, Muazzez Ersoy’a Sinem Demirci imzalı, çizimi üç ayda gerçekleşen portresini hediye etti.

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