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Haber Giriş: 11.08.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Muazzez Ersoy'a sürpriz doğum günü

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Muazzez Ersoy'a sürpriz doğum günü

Türk Sanat Müziği’nin ünlü sesi Muazzez Ersoy, dostlarının sürpriz kutlamasıyla yeni yaşına girdi.

Etiler’deki ofisinde ekibinin hazırladığı doğum günü pastasını üfleyen Ersoy’u, yapımcı Polat Yağcı’nın yanı sıra, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Sevenlerinin çiçek bahçesine döndürdüğü ofisinde Ersoy önce dua etti, ardından pastasındaki mumları üfledi. Günün en özel sürprizi ise işadamı Bilal Bilici’den geldi. Bilici, Muazzez Ersoy’a Sinem Demirci imzalı, çizimi üç ayda gerçekleşen portresini hediye etti.

Muazzez Ersoya sürpriz doğum günü

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