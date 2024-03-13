Ünlü oyuncunun dermansız hastalığı: Her günüm hüsran! Eski hayatımın yasını tutuyorum

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İşte bunlardan biri 2021 yılında teşhis edilen hastalıkla mücadelesini sürdürüyor. Üstelik onun yakalandığı hastalık öyle kolay tedavi edilen, günün birinde tamamen geçip gidecek türden değil.

Hayatı boşunca bu hastalığın belirtilerini yaşayıp, her şeyini ona göre ayarlamak zorunda bu ünlü. Bu konudaki zorlukları da katıldığı bir sohbet programında tek bir cümleyle özetledi: "Eski hayatımın yasını tutuyorum!"

Konunun takipçileri kimden söz ettiğimizi anladı büyük olasılıkla. Ya da aynı hastalığa yakalanmış olan ve bunun etkilerini de kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da katıldıkları etkinliklerde gözler önüne seren o iki ismi hatırladı: Selma Blair ve Christina Applegate...

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Her iki ünlü oyuncu da net ve kesin bir tedavisi bulunmayan, sadece belirtileri yavaşlatılan Multiple Skleroz yani kısacası MS hastalığıyla boğuşuyor.

Selma Blair bu hastalıkla biraz daha erken tanıştı. Tedavisini de yaşadığı zorlukları da sosyal medya sayfasından ve hatta bir belgesel aracılığıyla anlattı. Şimdi bu konuda konuşma sırası Christina Applegate'e geldi.

ŞU ANA KADAR BÖYLE AÇIK KONUŞMAMIŞTI

52 yaşındaki oyuncu, bu konuda meslektaşı kadar açık değildi şu ana kadar. Biraz daha kendi çemberinde yaşadı.

Ama katıldığı bir sohbet programında MS hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini, hastalığının günlük hayatını nasıl etkilediğini büyük bir samimiyetle anlattı.

Christina Applegate, Robin Roberts'ın sunduğu Good Morning America adlı programa konuk oldu. Orada da teşhis aldığından beri dış dünyadan izole olmuş bir şekilde yaşadığını anlattı.

Bunun nedenini de şöyle ifade etti ünlü oyuncu: "Çünkü ben hala eski hayatımın yasını tutuyorum."

Applegate, programda anlattığına göre hayatının MS hastalığına yakalanmadan öncesine asla dönmeyeceğini henüz net olarak kabullenmiş değil.

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Bunun için herhangi bir zaman çizelgesi belirlemediğini de sözlerine ekledi Applegate. "Ama yine de daha iyi bir noktaya geleceğim bir zaman olacak" diye konuştu.

AYNI HASTALIKLA BOĞUŞAN ARKADAŞI DA YANINDAYDI

Aynı programda kendisi de tam 22 yıldır aynı hastalıkla mücadele eden bir başka oyuncu Jamie- Lynn sigler da yer aldı.

Christina Applegate, bazı anlarda gözyaşlarına da hakim olamadan hayatını değiştiren bu hastalıkla yaşamının nasıl bir durum olduğunu anlattı.

Bu arada kısaca hatırlatalım... MS hastalığı beyin, omurga ve görme sinirlerini de etkisi altına alıyor. İnsan bedeninin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesini engelliyor. O zamana kadar hiç düşünmeden yaptığı sıradan hareketler bile hastalık nedeniyle zor hatta bazen imkansız bir hale gelebiliyor.

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Christina Applegate, aynı hastalıkla mücadele eden meslektaşı Jamie Lynn'in elini tutarak ve bir yandan da gözlerinin dolmasını engelleyemeden şunları anlattı:

"Hiçbir zaman uyanıp da 'Bu harika' diyemiyorum. Size sadece bunu söyleyebilirim. Her gün uyanıyorum ve bunu hatırlıyorum. Ama günün birinde biraz daha iyi hissebileceğim bir noktada olacağım."

'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM... ÇÜNKÜ BU ÇOK ZOR'

Christina Applegate şu andaki yaşam tarzını da "Her şeyden izole olmuş durumdayım" diye anlattı. Sonra da şunları ekledi: "Bu benim hastalıkla mücadele etme biçimim. Hiçbir yere gitmiyorum, çünkü bu çok zor."

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Programın sunucusu Robin, ünlü oyuncuya "Hala yas sürecinde olup olmadığını" sorduğunda da ünlü oyuncu şunları söyledi: "Ben bunun bitmesi için bir zaman belirlemiyorum. Ama günün birinde biteceğini düşünmüyorum."

'BİR CEHENNEMİN İÇİNDE YAŞIYORUM'

Applegate sohbetin bir noktasında "Bir cehennemin içinde yaşadığını" söyledi.

Christina Applegate, kısa süre önce yapılan Emmy Ödülleri'nde bastonuna dayanarak sahneye çıktı. O güçlükle sahnede dururken de bazı anlarda gözyaşlarını tutamamıştı.

Güzel oyuncu sahneye çıktığında da salonu dolduran meslektaşları tarafından ayakta alkışlanmıştı.

O gece hakkında da her ne kadar zorluk yaşasa da yine de gördüğü sevgi ve desteğin harika olduğunu ekledi sözlerine Applegate.

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2021 YILINDA HASTALIĞA YAKALANDI

Christina Applegate, MS hastalığına yakalandığını 2021 yılında duyurdu. Arada sırada bazı etkinliklere katılıyor olsa da genellikle hayatını kendisinin de söylediği gibi izole olarak geçiriyor. Ama yine de hastalığa alışmış ve hayatını tam olarak ona adapte edebilmiş değil.

Applegate, önceki yıl Şöhretler Kaldırımı'nda adını taşıyan yıldızın açılışı sırasında kariyeri konusunda geleceğinin belirsiz olduğunu söylemişti.

O gün yaptığı konuşmada şunları söylemişti Applegate: " Oyunculuğa devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapmayı isterdim. Oyunculuğu özlüyorum, çok özlüyorum."

Christina Applegate daha önce hastalığını anlatırken MS yüzünden günlük hayatının kısıtlandığını, yürümek için ya da başka bazı sıradan hareketleri yapabilmek için bile çok zorlandığını söylemişti.

'BİR OYUNCU OLARAK GELECEĞİM YOK'

Variety dergisine konuşan Christina Applegate "Bir oyuncu olarak geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Bununla nasıl başa çıkacağım? Sete nasıl gideceğim, fiziksel sınırlarımı belirleyip sahneleri nasıl çekebilirim?"

Christina Applegate, şimdilik son olarak Dead To Me adlı yapımda kamera karşısına geçti. Zaten hastalığı teşhis edildikten sonra da en büyük hedefinin bu filmi tamamlamak olduğunu söylemişti.

İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ

Aslına bakılırsa MS, Christina Applegate'in yakalandığı ilk zor hastalık değil. Ünlü oyuncu ilki 2008 yılında olmak üzere iki kez meme kanserine yakalandı. Her ikisinde de büyük bir mücadele verdi ve hastalığı yenmeyi başardı.