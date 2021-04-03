Mohammed Al Saloussi son günlerin en çok merak edilen ismi: Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, mesleği ne?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı ile aşk yaşaması nedeniyle Mohammed Al Saloussi de en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri oldu.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi, 36 yaşında. Bundan önce bir dönem adı Chloe Laughnan ile anılan Al Saloussi, Türk influencer Şeyma Subaşı ile aşk yaşıyor. İkili arasında 6 yaş fark bulunuyor. Chloe, Serdar mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.

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