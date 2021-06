Bu ne bitmez aksilik, set yine durdu ÃœnlÃ¼ oyuncu Covid 19 a mÄ± yakalandÄ±

BU KEZ İDDİALARIN ODAĞINDA TOM CRUISE VAR

Çekimleri İngiltere'de süren filmle ilgili olarak The Sun gazetesinde yer alan habere göre, set bir kez daha durdu. Gazete, set ekibinden aldığı haberlere göre bu kez Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlerin aksadığını ileri sürdü.





TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİ CRUISE MU?

İddialara göre "Sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylendi. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin Tom Cruise olduğunu düşünmeye başladı." Ama bu konuda hiçbir kesin açıklama yapılmadı. Mission Impossible setinde bir buçuk yıldır aksamalar, iptaller gibi istenmeyen olaylar yaşanıyor. Cruise'un sette koronavirüs önlemlerine uymayan kişilere yönelik küfürlü konuşmalarının kaydı da basına yansımıştı. Özetle Mission Imposible: 7 filminin setinde işler bir türlü istendiği gibi yürümüyor.





AKSİLİKLER BİTMEK BİLMEDİ

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında bir dizi aksilik de yaşandı. Önce pandemi yüzünden İtalya'daki çekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra İngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz çıkmıştı. Cruise, Londra'daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti. O anlarda yapılan ses kayıtları da basına yansımıştı.





KÜFÜRLÜ UYARI

Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.

EKİPMANA TIRMANDILAR

Mission Impossible setinde yaşanan son olay da İngiliz basınına yansıdı. Haberlerde yer verilen iddialara göre çevrede yaşayan meraklılar sete akın etti. Bir yandan da Tom Cruise'u görmeye çalışan meraklılar ve aktörün hayranları, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmana da tırmandı.





YÖRE HALKI FİLM EKİBİNE TEPKİLİ

Bu arada filmin çekildiği bölgede yaşayan bazı kişilerin de çevredeki sükunetin bozulmasından şikayet ettiği de belirtildi. Köyün sakinlerinden 80 yaşındaki Elizabeht Longbottom ile 76 yaşındaki kocası Robin de The Sun gazetesine konuşup, film ekibinin yarattığı karmaşadan dert yandı. Longbottom çifti, bölgedeki sakin ve huzurlu ortamın Tom Cruise ve ekibi geldiğinde bozulduğunu ileri sürdü. Elizabeth Longbottom, kendisi ve kocasının en son 46 yıl önce sinemaya gittiklerini belirterek Tom Cruise'un kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.





ÜNLÜ TV DİZİSİNDEN İLHAM ALDI

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin önümüzdeki yıl gösterime girmesi planlanıyor.



BU FİLMLER DE AKSİLİKLERLE TARİHE GEÇTİ

Aslına bakılırsa sinema tarihi hem çekimleri sırasında hem de çekimlerinden sonra yaşanan tatsızlıklar ya da başrol oyuncularının başına gelenler yüzünden "lanetli" olarak anılan bazı filmler var. Film çekimleri sırasında yaşanan sorunlar her ne kadar olağan görünse de, öyle filmler var ki yaşadığı talihsizlik silsilesinden dolayı lanetli gözüyle bakılıyor. Sinemanın "lanetli" olarak anılan filmlerine göz atalım dedik. Aslında her filmin çekimleri sırasında oyuncunun filmi terk etmesi, küçük sakatlanmalar, sette çıkan sorunlar gibi yaşanan sorunlar alışılagelmişler arasında. Ancak bu listedeki filmlerde ardı arkası gelmeyen talihsizlikler, engellenemeyen ölümlü kazalar, çekim ekibine musallat olan belalar ve dahası var.

ROSEMARY'S BABY / ROSEMARY'NİN BEBEĞİ - 1968

Korku türü filmler arasında en iyilerden biri olan Rosemary'nin Bebeği, Ira Levin'in yazmış olduğu aynı adlı romandan beyaz perdeye adapte edildi. Şeytani güçlerin hamile bir kadına musallat olmasını işleyen filmin listede yer alma nedeni ise bir hayli üzücü... Filmin müziklerini yapan Krysztof Komeda, filmde bir karaktere benzer bir şekilde bir kan pıhtısı yüzünden hayatını kaybetti. Asıl büyük olay ise yönetmen Roman Polanski'nin 9 aylık hamile eşinin, Amerika'lı seri katil Charles Monson'ın takipçileri tarafından öldürülmesi oldu.



GAME OF DEATH / ÖLÜM OYUNU - 1978

Robert Clouse'nin kamera arkasına geçtiği film efsaneler arasında yer alan Bruce Lee'nin beyaz perdede göründüğü son film oldu. Lee'nin senaryosundan mekan tasarımına kadar her detayını düşündüğü yapımın çekimleri 1973 senesinde başladı. Bruce Lee'nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle yarıda kalan film 1978 yılında tamamlanabildi.





THE CROW / ÖLÜMSÜZ AŞK - 1994

Beyaz perdenin gotik yönünü sinemada en iyi işleyen filmlerden biri olan The Crow fazlasıyla üzücü olayla herkesi derinden etkilemişti. Alex Proyas'ın kamera arkasına geçtiği filmde Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, tıpkı babası gibi film çekimleri sırasında hayatını kaybetti. Boş olması gereken bir silahtan çıkan kurşunla yaralanan oyuncu hayata veda etti.





MATRIX RELOADED - 2003

Bilim-kurgu türünün en iyileri arasında yer alan Matrix Reloaded filmi de lanetli filmler arasında yer alıyor. Listeye girmesinin sebebi ise Trinity karakterini canlandıran Carrie Anne Moss çekimler sırasında ayağını kırmıştı. Ancak sorun sadece bu kaza ile sınırlı değil, film kadrosunda olan şarkıcı Aliyah 2001 senesinde uçak kazasında yaşamını yitirdi. Filmin son büyük olayı ise Roacle rolünde izleyici karşısına çıkan Gloria Foster'ın şeker hastalığına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmesi oldu.



QUANTUM OF SOLACE - 2008

James Bond rolünü bıraktığını açıklayan Daniel Craig'in başrolde olduğu film kazalarla anılan filmler arasında. Marc Forster'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ölüm yaşanmasa da yaşanan ciddi kazalar oldu. Craig elini keserek fazla kan kaybından ölümle burun buruna geldi. Ekipte yer alan Fraster Dunn ciddi araba kazası yaşadı. Dublör Aris Comnios bir kovalamaca sahnesinde ağır yaralandı ve son olarak filmin teknisyeni bıçaklı saldırı sonucu ciddi yaralar aldı.

En lezzetli yemek tarifleri burada