Bu ne bitmez aksilik, set yine durdu ÃœnlÃ¼ oyuncu Covid 19 a mÄ± yakalandÄ±

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BU KEZ Ä°DDÄ°ALARIN ODAÄžINDA TOM CRUISE VAR

Ã‡ekimleri Ä°ngiltere'de sÃ¼ren filmle ilgili olarak The Sun gazetesinde yer alan habere gÃ¶re,Â set bir kez daha durdu. Gazete, set ekibinden aldÄ±ÄŸÄ± haberlere gÃ¶re bu kez Tom Cruise'un koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle Ã§ekimlerin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.





TESTÄ° POZÄ°TÄ°F Ã‡IKAN KÄ°ÅžÄ° CRUISE MU?

Ä°ddialara gÃ¶re "Sette Ã§alÄ±ÅŸan herkese aralarÄ±ndan birinin koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Uzun sÃ¼redir ortalarda gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi iÃ§in de herkes bu kez koronavirÃ¼se yakalanan kiÅŸinin Tom Cruise olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±." Ama bu konuda hiÃ§bir kesin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â Mission Impossible setinde bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r aksamalar, iptaller gibi istenmeyen olaylar yaÅŸanÄ±yor. Cruise'un sette koronavirÃ¼s Ã¶nlemlerine uymayan kiÅŸilere yÃ¶nelik kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n kaydÄ± da basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ã–zetle Mission Imposible: 7 filminin setinde iÅŸler bir tÃ¼rlÃ¼ istendiÄŸi gibi yÃ¼rÃ¼mÃ¼yor.





AKSÄ°LÄ°KLER BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

GÃ¶revimiz Tehlike 7'nin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda bir dizi aksilik de yaÅŸandÄ±. Ã–nce pandemi yÃ¼zÃ¼nden Ä°talya'daki Ã§ekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra Ä°ngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Cruise, Londra'daki Ã§ekimlerde, sosyal mesafe kurallarÄ±na uymayan Ã§alÄ±ÅŸanlara sinirlenmiÅŸ ve onlara kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir dille kurallara uymayanlarÄ±n iÅŸine son verileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. O anlarda yapÄ±lan ses kayÄ±tlarÄ± da basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.





KÃœFÃœRLÃœ UYARI

Ses kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re Cruise o gÃ¼n "Åžu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapÄ±labiliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bize ve yaptÄ±klarÄ±mÄ±za inanÄ±yorlar. Ben geceleri her kahrolasÄ± stÃ¼dyo ile, sigorta ÅŸirketiyle, prodÃ¼ktÃ¶rlerle telefonda geÃ§iriyorum; gÃ¶zleri bizim Ã¼zerimizde ve filmleri iÃ§in bizi kullanÄ±yorlar. Biz binlerce istihdam saÄŸlÄ±yoruz" dedikten sonra kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir ifade kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

EKÄ°PMANA TIRMANDILAR

Mission Impossible setinde yaÅŸanan son olay da Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±dÄ±. Haberlerde yer verilen iddialara gÃ¶re Ã§evrede yaÅŸayan meraklÄ±lar sete akÄ±n etti. Bir yandan da Tom Cruise'u gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸan meraklÄ±lar ve aktÃ¶rÃ¼n hayranlarÄ±, sette aksiyon sahnelerinin Ã§ekiminde kullanÄ±lan ekipmana da tÄ±rmandÄ±.





YÃ–RE HALKI FÄ°LM EKÄ°BÄ°NE TEPKÄ°LÄ°

Bu arada filmin Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgede yaÅŸayan bazÄ± kiÅŸilerin de Ã§evredeki sÃ¼kunetin bozulmasÄ±ndan ÅŸikayet ettiÄŸi de belirtildi. KÃ¶yÃ¼n sakinlerinden 80 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeht Longbottom ile 76 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Robin de The Sun gazetesine konuÅŸup, film ekibinin yarattÄ±ÄŸÄ± karmaÅŸadan dert yandÄ±. Longbottom Ã§ifti, bÃ¶lgedeki sakin ve huzurlu ortamÄ±n Tom Cruise ve ekibi geldiÄŸinde bozulduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Elizabeth Longbottom, kendisi ve kocasÄ±nÄ±n en son 46 yÄ±l Ã¶nce sinemaya gittiklerini belirterek Tom Cruise'un kendisi iÃ§in hiÃ§bir anlam ifade etmediÄŸini ekledi.





ÃœNLÃœ TV DÄ°ZÄ°SÄ°NDEN Ä°LHAM ALDI

Mission Impossible (GÃ¶revimiz Tehlike) esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Bruce Geller'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± TV dizisinden alÄ±yor. Sinema iÃ§in uyarlanan serinin ilki 1996'da Ã§ekilmiÅŸti. Tom Cruise o filmde de baÅŸroldeydi. Serinin ilk altÄ± filmi dÃ¼nya Ã§apÄ±nda 4 milyar dolara yakÄ±n hasÄ±lat elde etti. Serinin bu yedinci halkasÄ±nÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini Christopher McQuarrie Ã¼stleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanÄ± sÄ±ra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir oyuncu kadrosu rol alÄ±yor. Tom Cruise, aynÄ± zamanda filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda da yer alÄ±yor. GÃ¶revimiz Tehlike 7'nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l gÃ¶sterime girmesi planlanÄ±yor.



BU FÄ°LMLER DE AKSÄ°LÄ°KLERLE TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sinema tarihi hem Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda hem de Ã§ekimlerinden sonra yaÅŸanan tatsÄ±zlÄ±klar ya da baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelenler yÃ¼zÃ¼nden "lanetli" olarak anÄ±lan bazÄ± filmler var. Film Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan sorunlar her ne kadar olaÄŸan gÃ¶rÃ¼nse de, Ã¶yle filmler var ki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsizlik silsilesinden dolayÄ± lanetli gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. SinemanÄ±n "lanetli" olarak anÄ±lan filmlerine gÃ¶z atalÄ±m dedik.Â AslÄ±nda her filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda oyuncunun filmi terk etmesi, kÃ¼Ã§Ã¼k sakatlanmalar, sette Ã§Ä±kan sorunlar gibi yaÅŸanan sorunlar alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸler arasÄ±nda. Ancak bu listedeki filmlerde ardÄ± arkasÄ± gelmeyen talihsizlikler, engellenemeyen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazalar, Ã§ekim ekibine musallat olan belalar ve dahasÄ± var.

Â ROSEMARY'S BABY / ROSEMARY'NÄ°N BEBEÄžÄ° - 1968

Korku tÃ¼rÃ¼ filmler arasÄ±nda en iyilerden biri olan Rosemary'nin BebeÄŸi, Ira Levin'in yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu aynÄ± adlÄ± romandan beyaz perdeye adapte edildi. Åžeytani gÃ¼Ã§lerin hamile bir kadÄ±na musallat olmasÄ±nÄ± iÅŸleyen filmin listede yer alma nedeni ise bir hayli Ã¼zÃ¼cÃ¼... Filmin mÃ¼ziklerini yapan Krysztof Komeda, filmde bir karaktere benzer bir ÅŸekilde bir kan pÄ±htÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti. AsÄ±l bÃ¼yÃ¼k olay ise yÃ¶netmen Roman Polanski'nin 9 aylÄ±k hamile eÅŸinin, Amerika'lÄ± seri katil Charles Monson'Ä±n takipÃ§ileri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi oldu.



GAME OF DEATH / Ã–LÃœM OYUNU - 1978

Robert Clouse'nin kamera arkasÄ±na geÃ§tiÄŸi film efsaneler arasÄ±nda yer alan Bruce Lee'nin beyaz perdede gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ son film oldu. Lee'nin senaryosundan mekan tasarÄ±mÄ±na kadar her detayÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±mÄ±n Ã§ekimleri 1973 senesinde baÅŸladÄ±. Bruce Lee'nin beyin kanamasÄ± geÃ§irmesi nedeniyle yarÄ±da kalan film 1978 yÄ±lÄ±nda tamamlanabildi.





THE CROW / Ã–LÃœMSÃœZ AÅžK - 1994

Beyaz perdenin gotik yÃ¶nÃ¼nÃ¼ sinemada en iyi iÅŸleyen filmlerden biri olan The Crow fazlasÄ±yla Ã¼zÃ¼cÃ¼ olayla herkesi derinden etkilemiÅŸti. Alex Proyas'Ä±n kamera arkasÄ±na geÃ§tiÄŸi filmde Bruce Lee'nin oÄŸlu Brandon Lee, tÄ±pkÄ± babasÄ± gibi film Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. BoÅŸ olmasÄ± gereken bir silahtan Ã§Ä±kan kurÅŸunla yaralanan oyuncu hayata veda etti.





MATRIX RELOADED - 2003

Bilim-kurgu tÃ¼rÃ¼nÃ¼n en iyileri arasÄ±nda yer alan Matrix Reloaded filmi de lanetli filmler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Listeye girmesinin sebebi ise Trinity karakterini canlandÄ±ran Carrie Anne Moss Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak sorun sadece bu kaza ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil, film kadrosunda olan ÅŸarkÄ±cÄ± Aliyah 2001 senesinde uÃ§ak kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Filmin son bÃ¼yÃ¼k olayÄ± ise Roacle rolÃ¼nde izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Gloria Foster'Ä±n ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± nedenlerden dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmesi oldu.

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QUANTUM OF SOLACE - 2008

James Bond rolÃ¼nÃ¼ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Daniel Craig'in baÅŸrolde olduÄŸu film kazalarla anÄ±lan filmler arasÄ±nda. Marc Forster'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu filmde Ã¶lÃ¼m yaÅŸanmasa da yaÅŸanan ciddi kazalar oldu. Craig elini keserek fazla kan kaybÄ±ndan Ã¶lÃ¼mle burun buruna geldi. Ekipte yer alan Fraster Dunn ciddi araba kazasÄ± yaÅŸadÄ±. DublÃ¶r Aris Comnios bir kovalamaca sahnesinde aÄŸÄ±r yaralandÄ± ve son olarak filmin teknisyeni bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ciddi yaralar aldÄ±.

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