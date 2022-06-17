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Miray Daner ve Oğulcan Engin'den önlemi! 'Düzgün bir fotoğraf olur değil mi'

#Miray Daner#Oğulcan Engin#Cemre Baysel
Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Düzgün bir fotoğraf olsun

Miray Daner ve Oğulcan Engin önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

Sevgilisi Oğulcan Engin’in kullandığı motosiklete kaskını takarak binen Miray Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm ederek poz verdi. Engin de sevgilisinin mini eteğinden frikik vermesi ihtimaline karşın muhabirleri uyardı: “Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?” (Umut ÜNVER)

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Yaz adresi Alaçatı

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu önceki akşam erkek arkadaşı Baran Tınaz’la Alaçatı’da görüntülendi. Uzun zamandır beraber olan sevgililer yaz sezonunu açtıklarını söyledi. Alaçatı sokaklarında el ele yürüyen çift, kendilerini fotoğraflayan gazetecilere selam verdikten sonra uzaklaştı. (Deniz BOY)

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Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Âşıklar İtalya’da

“Yargı” dizisinin Hakime Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, sevgilisi Çağrı Çıtanak’la birlikte İtalya’ya gitti.

15 günlüğüne tatile çıkan sevgililer, ilk gün Milano’yu gezdi. Gümülcinelioğlu, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi


Bu yaz bol bol dinleneceğiz

Bir süredir gurme Yolaç Özcan’la ilişki yaşayan İrem Helvacıoğlu, sevgilisiyle çıktığı kısa süreli tatil sonrası İstanbul’a döndü. Çift önceki akşam Kuruçeşme Oligark’ta yemekteydi. Sevgililer çıkışta objektiflere el ele poz verdi.

Tatile devam etmeyi planladıklarını söyleyen Helvacıoğlu, “Şimdi bazı görüşmelerim var. Yolaç’ın da biraz işleri var, onları halledip tekrar tatile çıkmayı düşünüyoruz. Bu yaz bol bol gezip dinleneceğiz” dedi.

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Yemek molası

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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Yeniköy’deki Sandal Balık’tan çıkarken görüntülendi. “Senden Daha Güzel” dizisiyle ekrana dönen Baysel “İlk tepkiler güzeldi. Şimdi de sete gidiyorum” yanıtını verdi. ◊ Sayit DURMAZ

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

'Mahkeme bitince oynayacağım'

OZAN Güven önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan oyuncu, yeni projelerde ne zaman oynayacağı sorulunca “Mahkeme bittikten sonra oynayacağım” dedi.

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ın birçok projesinde yer alan Güven, ünlü komedyenin dizisinde yer almaması hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi: “Bu kez ayrı olmak istedim, çok keyfim yoktu.” (Behlül AYDIN)

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'Babamın zoruyla müzisyen oldum'

FETTAH Can, babasının zorlamasıyla müzisyen olduğunu söyledi. İpek Açar’ın sunduğu, TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Yolu” programının yeni bölümüne konuk olan Fettah Can, müziğe nasıl yöneldiğini anlattı.

Miray Daner ve Oğulcan Enginden önlemi Düzgün bir fotoğraf olur değil mi

Ünlü sanatçı, “Babamın hayali radyo sanatçısı olmakmış. Olamadığı her şeyi bende denedi. Beni konservatuvara yönlendirdi” dedi.

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#Miray Daner#Oğulcan Engin#Cemre Baysel

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