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Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım!

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#Mine Tugay#Estitik#Dolgu
Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 18:54

Bir diziye konuk oyuncu olarak katılan Mine Tugay’ın son hali sosyal medyada çok konuşulmuştu. Mine Tugay’dan açıklama geldi.

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Mine Tugay, bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Fragmanı izleyenler Tugay’ın son haline çok şaşırdı. Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına Mine Tugay yanıt verdi.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

İYİLEŞİYORUM MORALİM YÜKSEK!

Mine Tugay yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sorununu anlattı:

"Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum.
Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.
Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığıma kadar gelmiş konular. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler...Bu arada olayların geçmişini ,gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü...

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Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

 

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

BÜŞRA'NIN DEĞİŞİMİ

Oyuncu Büşra Pekin de birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. Önce diyet ve spor ile 15 kilo veren oyuncu, ardından bıçak altına yattı.  

Saç rengini de değiştiren Pekin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 40 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'bu sen misin?' diye sordu.

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Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

 

16 YILDA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Tuğçe Özbudak ilk kez 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi ile izleyici karşısına çıkmış, 2009 yılında ise 'Adanalı' dizisindeki Pınar rolüne hayat vermişti. 

Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. 

İnstagram hikayesi paylaşan oyuncunun değişen kaş şekli, uzayan çenesi, incelek yanakları ve dolgun dudakları dikkat çekti.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

 SANA NE OLDU BENSU!

Ekranların genç oyuncularından Bensu Soral'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu.31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. Soral estetik iddialarına 'estetik yok, normalde kullanmadığım bir makyaj yapıldı. Değişiklik o yüzden' dedi. 

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Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

 ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 57 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

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Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

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NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

MODAYI SEDA BAŞLATTI

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

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#Mine Tugay#Estitik#Dolgu

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