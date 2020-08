Mimar Dilara Kıran ile iş insanı Sinan Sevim evlendi

2010 yılında New York’ta Pratt Mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra New York’ta Zaha Hadid ve SOM gibi çeşitli büyük mimari ofislerde çalışan Mimar Dilara Kıran, ardından City University of London’da gayrimenkul alanında master yaptı. Londra’da annesi İç Mimar Tülin Kıran ile birlikte projelere de imza attı. Çalışmalarına artık Türkiye’de devam eden,

Dilara Kıran, 1958 yılından beri Türk Denizcilik sektörüne ve enerji santrallerine hizmet eden Matra Motor’un üçüncü

jenerasyon yöneticisi Sinan Sevim ile nikah masasına oturdu.



Aile Arasında Samimi Tören

Kemer Golf and Country Club’da düzenlenen özel bir davetle hayatlarını birleştiren Dilara Kıran ve Sinan Sevim çifti aile arasında samimi bir tören gerçekleştirdi.





Çiftlerin yalnızca yakın aile fertlerinin eşlik ettiği törene yaklaşık 70 kişi katıldı.

Pandemi sebebiyle “sağlık olsun” diyerek aile arasında mütevazi bir seremoni gerçekleştiren çift, katılamayanlar için ise bir instagram sayfası açarak nikah törenini canlı olarak yayınladı.