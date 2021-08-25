Metin Çekmez kimdir, kaç yaşındaydı? Metin Çekmez'in hayatı ve yer aldığı diziler...

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşidir.

Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Metin Çekmez'in Yer Aldığı Diziler ve Filmler

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba (dizi) - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin (film) - 1999

Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

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