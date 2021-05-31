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Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Mesut Özil formasını bağışladı

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Mesut Özil formasını bağışladı

Yıldız futbolcu Mesut Özil, TOGEM-DER’in düzenlediği ve geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı. Formalar, 5 dakikada satıldı.

Dünyanın her yerinde sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, TOGEM-DER’in düzenlediği ve geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı.

Formalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve hayırsever işinsanlarının katıldığı özel bir davette 5 dakikada satıldı. Emine Erdoğan da forma alarak çarşıya katkıda bulundu.

Mesut Özil formasını bağışladı

Esin Demirören - Meltem Demirören Oktay -  Emine Erdoğan

Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’na Demirören Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Esin Demirören, Reyhan Kalyoncu, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda hayırsever işinsanı katılarak bağışta bulundu.

Etkinlik sonunda elde edilecek gelir, TOGEM-DER’in Kızılay’la imzaladığı protokole göre Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. 31 Mayıs-13 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Dönüşüm Pazarı’nda ünlü isimlerin kıyafetlerinin de bulunduğu eşyalar da satışa sunulacak.

Mesut Özil formasını bağışladı

Reyyan Erdoğan - Emine Erdoğan - Saadet Gülbaran

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