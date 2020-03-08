Meryem Uzerli: Can’ın bizimle ilgisi yok

Mimar Sinan Üniversitesi Gayrettepe Kampusu’nda yapılan açılış töreninde ünlü oyuncu soruları da yanıtladı. Hayatında kimsenin olmadığını belirten Uzerli, “Yalnızım ama bu durumdan şikâyetçi değilim. Kızım Lara sürekli kardeş istiyor. Allah nasip ederse sağlıklı çocuklarım olsun isterim” dedi. Oyuncu, “Kızınızı tek mi büyütüyorsunuz? Kızınızın babası Can Ateş size destek oluyor mu” sorusuna “Bizim onunla bir bağlantımız yok, çocuğumuzu beraber büyütmüyoruz” diye yanıt verdi.





