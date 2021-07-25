Merve Oflaz ve Allan Hakko tatilde... Sulu şaka!

Sulu şaka!

Merve Oflaz ve Allan Hakko, Çeşme tatillerine devam ediyor.

Çift önceki gün Before Sunset Beach’te deniz keyfi yaparken görüntülendi. Allan Hakko kendisine su sıçratan sevgilisini kucaklayıp denize attı. Bir süre şakalaşan ikili daha sonra plaj tenisi oynadı. Onlara eşlik eden Hakko’nun oğlu Benjamin de topu yakalamaya çalıştı. ◊ Deniz BOY

Çocuklarıyla tatilde

İbrahim Kutluay, bayram tatilini çocuklarıyla Çeşme’de geçiriyor.

Aile önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Oğlu Ömer ve kızı İrem’le birlikte denize giren İbrahim Kutluay, onlarla suyun içinde şakalaşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in deniz keyfi

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin İle birlikte Çeşme’de tatiline devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün baş başa yüzerken görüntülendi.

Başrolünde oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkan Burcu Biricik, Çeşme'de görüntülendi.

Önceki gün The Beach Of Momo'da ilk olarak yemek yiyen güzel oyuncu, sonra sonda kız arkadaşı ile denize girdi.

EŞİNE SARILDI

Bir saat sonra reklamcı eşi ile tekrar denize giren 32 yaşındaki Biricik, ilk olarak Emre Yetkin'i sarılıp öptü.

BİRLİKTE YÜZDÜLER

Mutlu bir evlilikleri olan ve güzel havanın tadını çıkaran ikili, kendilerini serin sulara bırakarak birlikte yüzdüler. Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Biricik, daha sonra localarına geçerek gözlerden kayboldu.

Çağla Şıkel ve ailesinin tatil keyfi

Son günlerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Çağla Şıkel, oğlu Uzay ve teyzesi ile birlikte önceki gün ünlü bir beach'te görüntülendi.

Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel, gittiği bir beach'te küçük oğlu Uzay ile birlikte eğlenirken objektiflere takıldı.

TEYZESİNE YARDIM ETTİ

Sık sık oğluna sarılan Şıkel'e teyzesi de eşlik etti. Sahil kenarındaki poşeti yerden alarak çöpe atan ünlü sunucu, denize giren teyzesinin elinden tutarak yardımcı oldu.

Yaklaşık bir saat denizde kalan 42 yaşındaki güzel, yüzmek yerine sahilde bulunan masaya yaslanarak oğlunu seyretti.

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