Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı
HOSTES Merve Nur Başbuğ, bir dönem ilişki yaşadığı işadamı Erol Özmandıracı’ya, kendisini Maslak’ta oturduğu daireden çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı.
Başbuğ, kendisine ve Özmandıracı’yla ilişkisinden olan küçük kızına başka bir ikamet tahsis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.
Talebi kabul eden mahkeme, dairenin tedbiren Merve Nur Başbuğ ile küçük kızının kullanımına tahsis edilmesine karar verdi. Merve Nur Başbuğ daha önce de Erol Özmandıracı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık nafaka davası açmıştı.
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