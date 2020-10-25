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Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur'a maske cezası

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Merve Boluğur'a maske cezası
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Tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaşan Merve Boluğur, bu duyarsız tavrı nedeniyle ceza yedi.

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.”

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