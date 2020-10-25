Merve Boluğur'a maske cezası

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.”

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