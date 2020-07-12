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Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Merve Boluğur sezonu açtı

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Merve Boluğur sezonu açtı
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Sezonu Ege'de açan oyuncu Merve Boluğur, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Merve Boluğur, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ege'de aldı. Sezonu açan 32 yaşındaki Boluğur, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Boluğur, bu paylaşımına "Özgür" notunu düştü. Boluğur, sahilde siyah bikinisiyle dans ettiği anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İddialı paylaşımlarıyla söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur sezonu açtı

Merve Boluğur sezonu açtı

 

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