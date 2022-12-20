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Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka ile kavga iddialarına yanıt verdi: Olay çok büyüdü

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#Mert Ramazan Demir#Afra Saraçoğlu#Kubilay Aka
Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka ile kavga iddialarına yanıt verdi: Olay çok büyüdü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:48

Mert Ramazan Demir, “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddialarına yanıt verdi. Olaylı geceyi anlatan ünlü oyuncu, “O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız” dedi.

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Mert Ramazan Demir, yapım şirketinin gecesinde Kubilay Aka ile kavga ettiği haberleri hakkında konuştu. Aka’nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimiyetinden rahatsız olduğu için üzerine yürüdüğü iddia edilen ünlü oyuncu olay geceyle ilgili şunları söyledi:

Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka ile kavga iddialarına yanıt verdi: Olay çok büyüdü

Kubilay Aka’nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir’e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.

GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİM

“Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla manipülasyona uğradı herkes, mevzu başımıza patladı.” 

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Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka ile kavga iddialarına yanıt verdi: Olay çok büyüdü

Mert Ramazan Demir, “Kubilay Aka ‘Ne yapıyorsun sen?’ dedi mi?” sorusunu “Öyle bir şey oldu. Ama göz göze gelinme ve kavga yaşanmadı” diye yanıtladı.

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#Mert Ramazan Demir#Afra Saraçoğlu#Kubilay Aka

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