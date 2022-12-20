Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka ile kavga iddialarına yanıt verdi: Olay çok büyüdü

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Mert Ramazan Demir, yapım şirketinin gecesinde Kubilay Aka ile kavga ettiği haberleri hakkında konuştu. Aka’nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimiyetinden rahatsız olduğu için üzerine yürüdüğü iddia edilen ünlü oyuncu olay geceyle ilgili şunları söyledi:

GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİM



“Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla manipülasyona uğradı herkes, mevzu başımıza patladı.”

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