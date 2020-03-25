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Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Mert Fırat erkeklere seslendi: Ev işlerini paylaşın

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Mert Fırat erkeklere seslendi: Ev işlerini paylaşın
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MERT Fırat, kurucu üyelerinden olduğu Yanındayız Derneği için bir video çekti.

Ünlü oyuncu koronavirüs salgını yüzünden evde olan erkeklere şöyle seslendi:

“Ülkemiz uzun bir seferberliğe hazır. Bu süreyi sokaktan, maçtan ve işten uzakta evimizde geçireceğiz. Çocuklarımız evde uzaktan eğitim görecek. Bazılarımızın evinde daha da özen göstermesi gereken yaşlılarımız olacak. Gelin bu zor zamanları bir fırsata çevirelim. Temizliğin ve alışverişin büyük bölümünü paylaşalım. Uzaktan eğitim gören çocuklarımıza yakından ilgi gösterelim. Göreceksiniz karantina çok daha rahat geçecek. Ev işlerini paylaşan erkeklerin yanındayız.”

 

 

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