Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan’ın boşanma aşamasındaki eşi Erhan Kiani hakkında bilgiler

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006’da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide Nazan karakterini canlandırdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kiani, 2018 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.



Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kim?



İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlendi. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları var. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.



Sosyal medyadan yardım istemişti



Meral Kaplan, 1 Mart'ta Erhan Kiani'nin Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğine ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti. Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla annesi Ümit Kaplan'a Erhan Kiani'nin onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu, darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.