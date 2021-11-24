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Meme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber

#Şimal#Meme Kanseri#Meme Kanseri

Meme kanseriyle mücadele eden Şimal, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuştu. Bugün patoloji sonuçlarını öğrenen Şimal, güzel haberi takipçileriyle paylaştı...

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Şimal, geçtiğimiz yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmuştu.

Bugün patoloji sonuçlarını öğrenen ünlü şarkıcı sevincini takipçileriyle paylaştı:

Biraz elimi yüzümü toplayıp, nefes alıp karşınıza çıkmak istedim çünkü çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var, bunu hissediyorum. Gece-gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti ama patoloji sonucumuzu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. Tertemiz...

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