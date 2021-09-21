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Meme kanserine yakalanmıştı... Canan Ergüder galada ortaya çıktı!

#Canan Ergüder#Sadan Hanım#Meme Kanseri
Meme kanserine yakalanmıştı... Canan Ergüder galada ortaya çıktı

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım'ın galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncu sağlık durumunu anlattı.

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Oyuncu Canan Ergüder, meme kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı diziden ayrılmıştı.

Setlere ara veren Canan Ergüder, “Sadan Hanım” adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

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Sadan Hanım'ın galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum.Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.

Meme kanserine yakalanmıştı... Canan Ergüder galada ortaya çıktı

Canan Ergüder, galadan fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.

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#Canan Ergüder#Sadan Hanım#Meme Kanseri