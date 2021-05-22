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Haber GiriÅŸ: 22.05.2021 - 16:02 | Son GÃ¼ncelleme:

Meltem MiraloÄŸluâ€™ndan Onur Akayâ€™a suç duyurusu!

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Meltem MiraloÄŸluâ€™ndan Onur Akayâ€™a suç duyurusu!

Meltem MiraloÄŸlu,Â  Onur Akay hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu. MiraloÄŸlu, Akayâ€™a karÅŸÄ± tedbir kararÄ± alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul Aile Mahkemesiâ€™ne de baÅŸvurdu.

Oyuncu Meltem MiraloÄŸlu, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ± ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± magazin programlarÄ±nda kendisine 'hakaret' ve 'aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±' ifadelerde bulunduÄŸu gerekÃ§esiyleÂOnur Akay hakkÄ±nda avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu.

KONUÅžMA YASAÄžI Ä°STEDÄ°

MiraloÄŸlu, ayrÄ±ca Ä°stanbul Aile Mahkemesiâ€™ne de baÅŸvurarak Onur Akay hakkÄ±nda tedbir kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. YayÄ±n kanallarÄ± Ã¼zerinden Meltem MiraloÄŸluâ€™nun kiÅŸiliÄŸi ve aile hayatÄ± ile ilgili Onur Akay tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lmakta olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen tedbir talebinde, ayrÄ±ca kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle Onur Akayâ€™a konuÅŸma yasaÄŸÄ± getirilmesi istendi.

Meltem MiraloÄŸluâ€™ndan Onur Akayâ€™a suÃ§ duyurusu

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°
Onur Akay, 2019 yÄ±lÄ±nda Meltem MiraloÄŸluâ€™nun Amerikaâ€™ya yerleÅŸerek kendisinden 48 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir AmerikalÄ± ile evlendiÄŸini ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve 3 yÄ±ldÄ±r magazin programlarÄ±nda MiraloÄŸlu ile ilgili Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸ ve oyuncu ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

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