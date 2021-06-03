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Haber Giriş: 03.06.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in tatil planı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in tatil planı

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, önceki gün Bebek Koru Kahve’de görüntülendi.

Mekanların açılmasıyla soluğu Boğaz hattında alan ikili, muhabirlerle sohbet etti. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını belirten sevgililer, “Hava almaya çıktık” dedi.

Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca “Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları’na gideriz” dedi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgenin tatil planı

Melisa Şenolsun,sevgilisinin çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı.


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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